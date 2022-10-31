Минобороны РФ сообщило об уничтожении более 170 украинских военных на Краснолиманском направлении

Российские военные отразили атаки ВСУ на Краснолиманском направлении, уничтожив более 170 украинских боевиков.

Об этом в ходе брифинга заявил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

«Противник тремя ротными тактическими группами пытался вести наступательные действия в направлении населенных пунктов Макеевка и Червонопоповка Луганской Народной Республики. Все атаки противника отражены. В ходе боевых действий российскими войсками уничтожено более 170 украинских военнослужащих, три танка, пять боевых бронированных машин и девять автомобилей», — рассказал Конашенков.

На Донецком направлении ВС РФ уничтожили более 60 украинских военных; на Николаево-Криворожском направлении противник был отброшен на исходные позиции после неудачных попыток атак, рассказал также Игорь Конашенков. Кроме того, российские войска уничтожили cвыше 110 боевиков ВСУ и иностранных наемников на Купянском направлении, отметил генерал-лейтенант.

В Херсонской области уничтожена немецкая самоходная артиллерийская установка PzH 2000; разгромлены четыре склада боеприпасов в этой же области и в ДНР.

В районах населенных пунктов Новая Каховка и Антоновка Херсонской области в воздухе перехвачены четыре снаряда РСЗО HIMARS и «Ольха», а также семь противорадиолокационных ракет HARM, отметил Конашенков.

Официальный представитель оборонного ведомства сообщил, что российским высокоточным оружием воздушного и морского базирования поражены все назначенные объекты военного управления и энергетики. «Вооруженными Силами Российской Федерации продолжено нанесение ударов высокоточным оружием большой дальности воздушного и морского базирования по системам военного управления и энергетики Украины. Цели ударов достигнуты. Все назначенные объекты поражены», — подчеркнул он.