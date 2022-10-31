На Кубе попробовали купить любовь Запада

Кубинский референдум поразил нюансами. Во-первых, треть жителей Острова свободы в конце сентября все-таки решилась сказать «нет» документу, разработанному Национальной ассамблеей народной власти. Во-вторых, остальные согласились с прямо-таки новаторскими переменами в общественной жизни. Ведь помимо прочего, утверждённый Семейный кодекс разрешает гомосексуальные браки и суррогатное материнство. В нашем представлении, ни компартия, ни Католическая церковь, две, пожалуй, наиболее могущественные организации на Кубе, не могли поддержать такое представление о семье и браке.

Статья по теме: Бунт социалистического мещанства

Однако у политиков нашлась сильная мотивация к тому, чтобы продавить это решение. Эксперты считают, что руководство Острова свободы решилось на экстраординарные нововведения, чтобы соответствовать ожиданиям прогрессивной общественности США и Евросоюза. Тем более что при администрации Байдена Вашингтон в очередной раз смягчил санкционный режим. Например, отменён лимит на 1000 долларов, который могли перевести американские кубинцы своим родственникам на острове. Разрешены также поездки в образовательных целях.

Но все эти меры относятся к середине 2022 года. Итоги кубинского референдума в США, скорее, одобрили, но о новых шагах навстречу Гаване пока ничего не известно.

Впрочем, и новации кодекса не сводятся к изменениям, наделавшим так много шума.

Семья на первом месте

Новый Семейный кодекс, принятый на референдуме 25 сентября, пришел на замену старому, действовавшему на Кубе с 1975 года, а поддержали его 66% граждан. Конечно, его можно назвать революционным. Но вопреки мейнстриму, в первую очередь обратим внимание на те его положения, которые к всеобщей радости зафиксировали оригинальный семейный уклад, сложившийся на острове за последние десятилетия: большие многопоколенческие семьи под одной крышей, разорванные родительские связи из-за мигрантов, бежавших от политики или нищеты, молодёжь, разъехавшаяся на заработки. В этих условиях дети и старики часто оставались без прав и защиты.

Благодаря новому Семейному кодексу отныне будет проще оформить опекунство, вводится «мультиродительство», понятие «родительские права» заменяются на «родительские обязанности», а дети получают возможность выбрать фамилию отца и матери и ставить их рядом с именем в любом порядке.

В семье не без новаций

Но СМИ конечно разнесли именно это положение: «Кодекс отменяет требования гетеросексуальности для доступа к браку, сожительству, усыновлению, материнству и отцовству». Также разрешается и некоммерческое суррогатное материнство.

На такие семейные новации бурно реагировали и сами кубинцы, и церковь, и чиновничество. Первоначальный текст новой конституции Кубы, которая вступила в силу в 2019 году, уже содержал в себе положения о легализации однополых браков. Но протест был настолько силён, что с модернизацией решили повременить. И всё же в конце концов власти протащили пункты о гомосексуальных браках в семейный кодекс.

Кубинское общество достаточно динамичное, его нельзя назвать консервативным. «Социалистическая революция в этом смысле была революционной молодостью нации. Но однополая любовь на Кубе не только не приветствовалась, но и преследовалась, — рассказывает Лазарь Хейфец, Профессор кафедры американских исследований факультета международных отношений Санкт-Петербургского государственного университета. — Впрочем, ситуация была очень непростая и до революции, потому что был широко распространен американский туризм, а гостиничный бизнес связан с проституцией. Спрос вызывал предложение.

На Кубе действительно имеет место некий консерватизм в латиноамериканском понимании, мачизм, превосходство мужчины в семье. В определенном смысле это католическая традиция. Хотя на острове есть и протестанты, и представители африканских верований, причём они переплетены, я бы сказал. Но постепенно новые веяния стали распространяться».

«Когда я работал на Кубе, я встречал лиц такой ориентации, и они совершенно спокойно работали в коллективах, все про них знали, все относились кто с усмешкой, кто спокойно. Но отношение к ним было вполне лояльное и спокойное, никто на это особенного внимания не обращал, никакого преследования не было. Другое дело, что никто не выпячивал свою ориентацию, — вспоминает Николай Калашников, кандидат экономических наук, советник директора Института Латинской Америки РАН. — Что касается Семейного кодекса, тут надо понимать, что за последние 5-6 лет Куба осуществила большую трансформацию в сторону большей демократизации внутриполитической жизни».

В ответ на критику

Впрочем, в плане однополых браков и прочего демократизация ориентирована не внутрь, а вовне. По мнению экспертов, новации Семейного кодекса Кубы во-многом связаны с желанием компартии понравиться западным инвесторам из Европы и США.

В 2016 году Куба и Евросоюз подписали соглашение о нормализации отношений. При этом Европарламент всегда особенно критиковал Кубу за нарушение прав человека и в том числе по этой причине их прошлое соглашение было заморожено.

Отношения с Евросоюзом имеют для Кубы большое значение. «Куба получает от Европы помощь экономическую, ЕС является вторым по значению торговым партнёром Кубы. Благодаря сотрудничеству с Европейским Союзом Куба имеет возможность получать инвестиции. В данном случае страны ЕС в совокупности являются крупнейшим инвестором в экономику Кубы, поэтому эти экономические отношения с Евросоюзом очень важны. К тому же Европа выступает союзником Кубы с требованием отменить 3-ю статью закона Хьемса Бертона, который Штаты приняли в 1996 году. А эта статья определяет возможность экстерриториального применения санкций со стороны США к компаниям третьих стран, которые сотрудничают с Кубой», — комментирует Николай Калашников.

Сотрудничество нужно и для того, чтобы европейцы впоследствии лоббировали интересы Кубы в Соединённых Штатах, чтобы были сняты введённые США санкции, которые создают блокаду Кубы.

Новым Семейным кодексом кубинские руководство стремилось продемонстрировать Европе и, возможно, США с их большой и оппозиционной коммунистам кубинской диаспорой, что разделяет некоторые “демократические ценности Запада”.

На такое решение, как считает Николай Калашников, повлияли и прошлогодние демонстрации на Кубе, вызванные тяжёлым экономическим положением, которое еще больше усугубилось из-за отключений электроэнергии.

«Некоторые из участников протестов, которых обвинили в нападении на полицию, получили до 20 лет [заключения]. Естественно, это вызвало отрицательную реакцию со стороны ЕС. И для того, чтобы смягчить этот огонь критики, руководство Кубы и работало над этим новым Семейным кодексом, в котором уже фактически отражены права людей с нетрадиционной ориентацией», — говорит он

Лазарь Хейфец, комментируя эту ситуацию, обращает внимание также на то, что у стран ЕС и Кубы разное понимание прав человека, но кубинские коммунисты демонстративно следуют навстречу западным трактовкам.

«Если кубинцы настаивают, что права человека, это социальные, в первую очередь, права, то американцы настаивают на том, что это права человека в чисто демократическом плане. И как говорил Киплинг, Восток есть Восток, Запад есть Запад, и им не сойтись никогда, то есть это диаметрально противоположные подходы к общей проблеме. Александр Сергеевич Пушкин говорил: “Давайте определимся со значением слов, тогда мы лучше будем понимать друг друга”. Когда люди научатся говорить на одном языке, тогда, может быть, проблема будет решаться значительно лучше и радикальней», — рассказывает Лазарь Хейфец.

Кроме того, изменения, которые принёс новый Семейный кодекс, по словам эксперта, помогут снова сделать Кубу более привлекательным туристическим местом для американцев.

Мариэла и Фидель

Интересно, что одной из тех, кто продвигал новый Семейный кодекс, была племянница Фиделя Кастро (и дочь бывшего президента Рауля Кастро), Мариэла Кастро. Сейчас она является директором Национального центра полового воспитания и активно занимается правами ЛГБТ-сообщества.

«Она сама, будучи вполне традиционной по своим взглядам, тем не менее, поддерживала это сообщество, участвовала в их мероприятиях, демонстрациях. В определённом смысле она, конечно, на настроение элит повлияла. Тем более она стала депутатом Национальной ассамблеи народной власти» — говорит об этом Лазарь Хейфец.

На ситуацию повлияло и мнение самого Фиделя Кастро: в 2010 году уже покинувший в то время пост бывший правитель назвал «огромной несправедливостью» то, что ранее происходило с людьми нетрадиционной сексуальной ориентации.

Инициативу поддержал и действующий президент страны Мигель Диас-Канель. «Любовь — это теперь закон» — заявил он.

Однако дальнейшей либерализации политической системы страны ожидать не стоит, считают эксперты.