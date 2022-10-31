Особенности борьбы с насекомыми и вредителями

Кроме того не стоит забывать и о том, что помимо фактической порчи продуктов питания и постоянного размножения, они также являются переносчиками большого количество опасных заболеваний, которыми могут заразить домашних животных и даже самого человека.

Единственный действительно реальный вариант избавиться от насекомых сегодня заключается в обращении в специализированную компанию, именующуюся дезинфекционной службой. Только благодаря опыту работником такой организации, а также благодаря наличию у них современного специализированного оборудования можно рассчитывать на избавление от вредителей.

Когда необходимо обращаться в службу

Среди основных вариантов, при которых дезинфекционная служба может быть полезной, в первую очередь стоит выделить:

Вспышка заболеваний в квартире из-за насекомых;

Визуальное регулярное наблюдение за этими существами в помещении;

Наличие очагов размножения;

Профилактика.

Как оказываются услугу по дезинфекции

Существует три основных варианта уничтожения паразитов, которые завелись в домах или любых других объектах, где находятся люди и животные:

Физическое уничтожение;

Биологическая борьба;

Химическая борьба.

Под физическим уничтожением подразумевается применение специализированных механических средств, например, слишком высоких или низких температур. Сюда же входят и различные ловушки, к примеру, та же липкая бумага.

Биологическая борьба в основном направлена на уничтожение потомства животных, к примеру, их личинок. Очень часто такая процедура становится весьма актуальной, например, когда ведется уничтожение тараканов, которым свойственно быстрое размножение.

Химический способ уничтожения паразитов заключается в использовании специализированных химических препаратов. К примеру, ингибиторы, репелленты, хемостерилянты. Такие вещества создают токсичную среду для насекомых, из-за чего последние просто не могут нормально выжить в таких условиях, умирают.

Конечный выбор варианта уничтожения, а следственно и его стоимость, могут называться лишь в каждом индивидуальном случае отдельно, с полным осознанием всех нюансов и особенностей распространения паразитов. Влияет на цену и сама дезинфекционная компания.