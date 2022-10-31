Отгрузка российской пшеницы на экспорт в октябре выросла почти в полтора раза

РФ в этом месяце отгрузила на экспорт 5,4 млн тонн пшеницы, что на 47% превышает показатель аналогичного месяца 2021 года.

Об этом рассказала руководитель аналитического департамента Российского зернового союза Елена Тюрина, передает «Интерфакс».

Одной из причин роста эксперт назвала дискуссии по поводу дальнейшей судьбы «зерновой сделки», повлекшие активизацию закупок, прежде всего, со стороны Анкары, которая в октябре законтрактовала 980 тыс. тонн пшеницы против 400 тыс. тонн в прошлом году. Также продолжает активно закупаться российским зерном Египет, который продемонстрировал рост поставок из РФ по итогам октября на 39%, законтрактовав 928 тыс. тонн этой продукции. Кроме того, до 464 тыс. тонн подскочили показатели по Бангладешу.

Аналитик упомянула и ряд других стран. «Если в прошлом октябре Алжир у нас не контрактовался, то в этом месяце закупил 367 тыс. тонн. Кроме того, на 60% выросли отгрузки в Саудовскую Аравию, в 3,7 раза — в Судан, в 3,2 раза — в Йемен», — рассказала Тюрина. По ее словам, Сирия закупила у России 175 тыс. тонн пшеницы, Кения — 128 тыс. тонн, Израиль — 97 тыс. тонн, Оман — 94 тыс. тонн, Тунис — 49 тыс. тонн.

Руководитель аналитического департамента Российского зернового союза констатировала, что «падение отгрузок пшеницы через основные российские порты, которое наблюдалось с 22 июля по 1 октября, сменилось резким ростом в течение всего октября». В итоге увеличились отгрузки через основные порты — Новороссийск (рост в октябре на 44%, почти до 1,4 млн тонн), через Ростов-на-Дону (рост более чем в два раза, до 730 тыс. тонн), Азов (22%, до 596 тыс. тонн), Туапсе (двукратный рост, 163 тыс. тонн). Также более активно начали отгружать пшеницу малые порты РФ — Волгоград, Камышин, Балаков, Тольятти. «Рейдовая перевалка выросла на 75%, до 1,6 млн тонн», — сообщила Тюрина. Она отметила, что в октябре пшеницу на экспорт отгружали 44 компании против 90 годом ранее, а покупателями выступали 27 стран против 41 соответственно.

Рассуждая о ситуации с ценами на зерно, аналитик указала на то, что она во многом зависит от информации о выходе РФ из зерновой сделки, о котором было объявлено в 29 октября, после нападения на российские корабли в Севастополе.