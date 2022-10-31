Песков заявил, что «зерновая сделка» без РФ приобретет «гораздо более рискованный» характер

По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, без участия Москвы сделка по вывозу зерна из украинских портов едва ли представляется реализуемой.

«В условиях, когда Россия говорит о невозможности гарантировать безопасность судоходства в указанных районах, такая сделка вряд ли реализуема, и она приобретает иной характер: гораздо более рискованный, опасный и негарантированный», — цитирует Пескова «Интерфакс».

Таким образом пресс-секретарь прокомментировал заявление Анкары о намерении продолжать реализацию «зерновой сделки» без участия Москвы.

Говоря о влиянии сложившейся ситуации на ход конфликта, представитель Кремля отметил, что своими действиями Киев спровоцировал срыв сделки, подорвав атмосферу гарантированной безопасности.

Песков сообщил, что взаимодействие с Анкарой и ООН не прекращалось. «По линии дипломатического и иных ведомств продолжаются контакты с турецкой стороной, а также с ООН», — сказал он.

Дмитрий Песков подчеркнул, что РФ гарантирует готовность компенсировать беднейшим странам выпадающие объемы зерна. Пресс-секретарь главы государства сослался на министра сельского хозяйства Дмитрия Патрушева, который говорил о таких гарантиях.

«Пользуясь случаем, хотел бы напомнить, что лишь небольшая доля из всего поставляемого зерна по этой сделке приходилась на беднейшие страны, все остальное получили небеднейшие страны, которые находятся в Европе. Как это делать — вопрос сложный, непростой, и его еще предстоит прорабатывать», — отметил Песков.

В субботу, 29 октября, Москва приостановила участие в «зерновой сделке», сославшись на произошедшую в Севастополе атаку беспилотниками российских кораблей, участвовавших в обеспечении безопасности гуманитарного коридора для вывоза продукции из украинских портов. В Минобороны РФ заявили, что один из БПЛА могли запустить с гражданского судна, «зафрахтованного Киевом или покровителями из Запада для вывоза сельскохозяйственной продукции из морских портов Украины».

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган ранее сегодня заявил, что работа в рамках «зерновой сделки» продолжится, несмотря на приостановку участия в ней РФ.