Путин назначил на пост замдиректора ФСИН бывшего главного инспектора МВД

Президент РФ Владимир Путин назначил Александра Розина, ранее занимавшего пост главного инспектора МВД, на должность замдиректора Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН).

Соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Розину присвоено звание генерал-майора внутренней службы, говорится также в документе.

Уточняется, что указ вступает в силу со дня опубликования.

В феврале Александру Розину присвоили звание генерал-майора полиции.

В сентябре Путин назначил заместителем главы ФСИН генерал-майора внутренней службы Александра Матвеенко, который до этого был начальником управления воспитательной, социальной и психологической работы ФСИН, начальником управления кадров и врио замдиректора ведомства.

В конце прошлого года громкий скандал с пытками в пенитенциарных учреждениях Саратовской области обернулся уголовными делами, серией увольнений и, наконец, отставкой главы ФСИН генерала ФСБ Александра Калашникова, который продержался на этой должности два года. На его место был назначен замглавы МВД России Аркадий Гостев.