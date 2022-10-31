Путин заявил о необходимости найти «ключевые моменты» для завершения конфликта в Карабахе

Конфликт в Нагорном Карабахе, который продолжается уже много лет, необходимо завершать.

Об этом на встрече с премьер-министром Армении Николом Пашиняном заявил президент РФ Владимир Путин, передает ТАСС.

«Этот конфликт длится уже десятилетия, поэтому надо все-таки когда-то его завершать», — сказал российский лидер, выразив надежду на то, что трехсторонний саммит с лидерами Армении и Азербайджана позволит найти шаги для урегулирования в Нагорном Карабахе.

«Знаю, что у вас есть политическая воля к этому, и мы всячески это поддерживаем. С вами должны вот сейчас, а потом в трехстороннем формате найти ключевые моменты, которые позволят нам двинуться вперед», — подчеркнул глава государства.

Как отметил Путин, для того чтобы разобраться с таким серьезным и застарелым вопросом, необходимо приложить много усилий. «По сути, мы уже начали это обсуждение, когда встречались в Астане, на троих», — подчеркнул президент, добавив, что предпринятых усилий пока недостаточно.

Владимир Путин напомнил, что по инициативе Еревана состоялась внеочередная встреча глав государств ОДКБ. «Мы видим подходы наших коллег к тому, что происходит на армяно-азербайджанской границе и вокруг Карабаха», — констатировал он.

В середине октября на полях саммита стран СНГ, проходившего в Астане, Владимир Путин провел переговоры с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. Одной из главных тем стал вопрос о мирном урегулировании армяно-азербайджанского конфликта. Президент РФ пригласил премьер-министра Армении Никола Пашиняна и президента Азербайджана провести трехсторонние переговоры в России.

Месяцем ранее между Азербайджаном и Арменией снова вспыхнули полномасштабные боевые действия. Тогда в течение суток погибло несколько сотен человек, а армянская территория подверглась обстрелам на глубину в несколько десятков километров. Обе стороны конфликта обвинили друг друга.