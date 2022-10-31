Рынок акций: неизвестный стратег дал акциям скорректироваться

Российский рынок акций сегодня в первой половине дня торгуется разнонаправленно.

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Идет сильная фиксация прибыли по акциям сталеваров: ММК, НЛМК и «Северсталь» возглавляют список, за первую половину дня теряя более 2% стоимости. Техническая коррекция после примерно 50-процентного безоткатного роста — вполне нормальное явление.

Дальнейшая судьба этих трех акций неопределенна. Финансовое положение компаний остается загадкой, поскольку они не публикуют балансовой отчетности, и это будет удерживать от покупок. С другой стороны, в последние недели явно прослеживался крупный стратегический инвестор, которые сметал эти бумаги с рынка. Его цели и объем денег, который он готов потратить на покупки, неизвестны. Но вернуться на рынок он может в любой момент.

Корректируется и «Роснефть». Отчасти этому способствует то, что часть спекулятивного капитала перетекает в «Лукойл», который в пятницу объявил о намерении выплатить финальные дивиденды за прошлый год. Дивидендная доходность вполне достойная — около 11%.

Сейчас аналитики делают предположения, что раз менеджмент компании решился распределить прошлогоднюю прибыль, то стоит ждать дивидендов и за этот год. Возможно, это произойдет уже в конце весны следующего года. Но не исключено, что «Лукойл» выплатит ранее дивиденды за первую половину этого года.

По оценкам, в 2022 году «Лукойл» заработает не менее 20% дивидендной доходности исходя из нынешней цены акции. Этот фактор будет поддерживать бумагу и, как ожидается, позволит быстро закрыть ей дивидендный гэп.

Пока аналитики ждут, что дивиденды «Лукойла» и «Роснефти» начнут поступать на счета инвесторов в начале декабря, что окажет рынку сильную поддержку.

Что же касается краткосрочной перспективы, то пока большинство экспертов склоняется к мнению, что потенциал роста российского рынка акций выдыхается, и коррекция назревает. Эффект реинвестирования дивидендов от «Газпрома» уже завершается, а других драйверов для среднесрочного роста нет.

Из высоколиквидных акций в «зеленой» зоне торгуются акции МТС и «Ростелекома», считающиеся защитными бумагами в периоды падения рынка из-за их стабильных дивидендов. Из динамика «лучше рынка» еще раз подтверждает настрой на снижение.

Внешний фон сегодня негативный. На прошлой неделе нефть так и не смогла забраться выше сопротивления $95 за баррель, и начала откат от него. Поддержкой для нефти является отметки $90. Сейчас «черное золото» теряет свыше процента и расположилось посередине этого диапазона.

Аналитики считают, что нефть еще будет штурмовать отметку $95 с приходом холодов, когда повысится спрос на тяжелые нефтепродукты для производства электро- и тепловой энергии, а также после введения потолка цен на российскую нефть.

В минусе торгуются и американские фьючерсы, демонстрируя уход крупного капитала из рисковых активов. Рынок ждет вердикта ФРС США в среду. Скорее всего, ставка будет повышена на ожидаемые 0,75 п.п., а глава Федрезерва Джером Пауэлл в преддверии парламентских выборов в США будет мягок.

Пока же по итогам первых полутора часов торгов Индекс Мосбиржи снижается на 0,4%.

На прошлой неделе мы неоднократно наблюдали снижение рынка в первой половине дня, и активный рост после обеда. Не исключено, что аналогичная ситуация повторится и сегодня, если появятся хоть какие-то предпосылки для этого.

Рубль теряет к доллару треть процента. Стабильность курса рубля наблюдается уже с начала августа, что позитивно для экономики, поскольку позволяет более четко планировать свою деятельность и экспортерам, и импортерам.

Пока драйверов для сильного движения рубля нет. Не исключено, что курс рубля начнет активно укрепляться во второй половине ноября, когда наступит время выплаты налогов, а «Лукойл» и «Роснефть» могут увеличить продажу валюты еще и для выплаты дивидендов.