Станки решают все

Уход зарубежных станкостроительных компаний с российского рынка привел к тому, что спрос на продукцию отечественных производителей в данной отрасли значительно вырос спрос. Однако полностью заменить «иностранцев» пока не получается.

В ходе круглого стола, проведенного в конце прошлой недели Национальным союзом поставщиков оборудования и инструмента для металлообработки (НСПОИМ), была озвучена статистика, отражающая уровень развития производства в данной области. Представитель организации Павел Беликов подчеркнул в своем выступлении, что объем станочного парка на душу населения в РФ в последнее время не показывал прорывных результатов.

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Он составил 2177 млн долларов при численности населения 143,8 млн человек. Таким образом, сейчас Россия не входит в топ-10 стран-производителей станков, находясь по данному показателю лишь на 33 месте в мире.

«Подобные показатели говорят, прежде всего, о государственной политике в ведущих странах в сфере развития своей промышленности. Тот, кто производит станки, соответственно и формирует целую цепочку техно-производителей начиная с академической науки, прикладной науки и до формирования школы кадров всех инженерно-технических уровней и рабочих. Также это говорит о заботе государства по сохранению компетенций, преемственности в сфере производства. Почему Швейцария имеет большой станочный парк на душу населения? Потому что все швейцарские заводы существуют 200-400 лет, там работали прадеды, отцы нынешней работников, и каждый сотрудник знает, что и его дети будут там работать. А в Южной Корее все по-другому. Они, также как и Япония и Китай, сделали акцент на скупку патентов передовой технической документации, подготовки кадров в различных развитых странах мира, потому что станкостроение прежде всего строится на компетенции, на тех людях, которые десятилетиями воспитываются в этой сфере. Нельзя взять человека с улицы, поставить его на производство, и через полгода что-то хорошее получить», — заметил в ходе круглого стола заместитель генерального директора Липецкий станкозавод «Возрождение» Анатолий Лукьянов.

Впрочем, с коллегой отчасти не согласился главный инженер АО «НФМЗ» (ОДК) Николай Николаев. Он заметил, что в общей статистике по странам зачастую не учитывается возраст станков. При этом многим агрегатам, которые используются в РФ, уже более 25 лет. И хотя они по-прежнему в рабочем состоянии, очевидно, что цена на них значительно ниже. Кроме того, считает эксперт, текущее место РФ в рейтинге отражает лишь один факт: потенциал рынка и возможности его развития огромны, в особенности — в сфере производства. Необходимо лишь поддержать собственных производителей.

Доля импорта все еще высока

Другой важный показатель, приведенный на мероприятии НСПОИМ, опубликовал недавно Минпромторг. По данным министерства, доля российского производства станкостроении с 2017 года по 2021 год с 15% выросла до 30%. Текущая цель — к 2050 году достигнуть показателя в 50%. Оставшуюся же часть, полагают чиновники, будет покрывать импорт.

«Кроме того, рынок вырастет к 2030 году в денежном эквиваленте раза в полтора. То есть потенциал очень большой», — отметил в данном контексте Павел Беликов.

На данный момент в число ведущих предприятий станкостроительного комплекса входят Ульяновский станкостроительный завод (производят 350 станков в год), «СтанкоМашСтрой» (192 станка), Липецкое станкостроительное предприятие (172 станков), «СтанкоМашКомплекс» (153 станка). Что касается производства инструментов, то и в данном секторе продолжается активное развитие. Однако, как обратил внимание генеральный директор ЗАО «НИР» Андрей Коряжкин, невозможно отрицать то, что практически 90% используемых комплектующих до последнего времени были импортными.

«Я склонен верить именно таким данным, которые зависят, в том числе от особенностей нашего менталитета и менталитета заказчика. Конкретный пример: в 2019 году я объездил всю Россию в поисках клиентов, у нас были свободные мощности. Но, к сожалению, на предприятия мы получали ответ: “Нас, в принципе, текущая ситуация устраивает, мы не хотим что-то менять, не хотим ставить ставку на отечественного производителя”. И, конечно, никто развивать, держать свободные мощности просто так не будет. В настоящий момент, конечно, у нас много заявок, много запросов. Но по-прежнему существует параллельный импорт, а потому зависимость от иностранных государств остается», — признал он.

На данный момент режущие инструменты главным образом используются в оборонно-промышленном комплексе, в авиационном и ракетно-космическом строительстве, автомобилестроении, ТЭКе. В связи с этим эксперты высказали надежду, что в скором времени доля отечественной продукции на российском рынке станет только выше. Ведь теперь это вопрос стратегической важности. Станки тут решают буквально все.

«Нам и нашей компании отрадно видеть, что рынок есть, есть для кого производить. Компании способны что-то делать, есть много ребят, которые заканчивали нужные факультеты, было бы желание. Что касается реверс инженеринга, о котором много сейчас говорят, я считаю, что ничего плохого в нем также нет, его не стоит отметать. Мы ведь просто смотрим, что есть на рынке», — заметил генеральный директор «ПромАрсенал» Валений Шегуров.

Он напомнил, что сейчас сразу несколько ведомств, в том числе и Торгово-промышленная палата РФ, плотно занимаются изучением различных вопросов, связанных с импортозамещением в сфере станкостроения и производства инструментов.

«То хорошо, что нас реально начинают слышать. После февраля — особенно. Происходящие изменения идут быстро и там, где нужно. Деньги в стране есть их достаточно, должна появиться определенная инициатива и команда, которая могла бы их привлечь», — добавил он, подчеркнув, что особенно хорошо работает связка, в которой государство выступает в качестве финансового гаранта, а госпредприятия исполняют выданный им заказ.

Стопроцентно российский станок

Впрочем, уже сейчас есть частные компании, которые готовы покрыть часть текущего спроса, а именно со стороны малого и среднего бизнеса, который зачастую не может позволить себе дорогостоящие технику и комплектующие. Среди них относительно молодое производство BEAVER technology. Главный продукт компании — компактные фрезерные обрабатывающие центры полностью российского производства. Компанию основали братья Александр и Максим Бобрышевы, которые, окончив СТАНКИН и получив большой опыт работы в западных фирмах, решили создать новый, перспективный и не уступающих иностранным аналогам продукт в России — BEAVER mill.

«Мы не только собрали данный станок, мы его придумали, разработали, произвели и запустили массовое производство. Большая серия запланировала на декабрь текущего года. Мы уже подготовили линию, оборудование. Сейчас у нас стадия запуска, с которой мы отгружаем первые коммерческие заказы. В принципе по данному станку сделано все», — заметил в эксклюзивном комментарии «Эксперту» Александр Бобрышев.

Он обратил внимание, что сейчас, зайдя, к примеру, на Avito, зачастую можно увидеть только бывшие в употреблении станки. Создатели компании BEAVER technology же считают, что в ХХI веке люди должны стараться использовать продукцию современного уровня.

«Поэтому мы стараемся везде “резать” цену, где можем. Если бы мы могли сделать станок дешевле, мы бы его дешевле и продавали», — заметил он.

В основном к BEAVER technology сейчас обращаются малые и средние компании, а также исследовательские лаборатории. По словам Александра Бобрышева, основной принцип его компании, заключается в том, чтобы покупатель, соотнеся показатели цены и качества, не почувствовал желания искать альтернативу.

«В нашей разработке мы на несколько голов выше, как мне кажется. Кроме того, действительно, этот продукт подходит компаниям, которые считают деньги. При этом мы хотим, чтобы оператор также получал удовольствие от работы с данным станком, чтобы продукт был красивый, удобный в пользовании», — подчеркнул он.

Александр Бобрышев добавил, что компактные фрезерные обрабатывающие центры от BEAVER technology были спроектирован таким образом, чтобы их можно было сделать на 100% из имеющихся в России комплектующих и материалов.

Остается добавить, что в текущих геополитических условиях именно такой подход выглядит наиболее перспективным и позволяет рассчитывать на развитие в будущем. И можно лишь сожалеть, что его пока не придерживаются большинство игроков рынка.