«Тинькофф» уехал в плюс на новой платформе

По итогам сегодняшнего дня индекс Мосбиржи практически не изменился. Уже в конце прошлой недели стали проявляться признаки замедления роста рынка акций. По-видимому, особо агрессивные инвесторы сделали покупки за счет полученных от «Газпрома» дивидендов, а остальные решили посмотреть, не снизятся ли цены.

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В течение дня против отечественных «быков» выступал доллар, который возобновил сильное укрепление к корзине мировых валют: к закрытию основных торгов в России Индекс доллара рос почти на 0,8%.

Рост «американца» всегда сопровождается падением котировок сырьевых активов. Впрочем, нефть во второй половине дня начала отыгрывать утренние потери, вернувшись на уровни выше $93 за баррель. Но это не помогло акциям российской нефтянки: «Лукойл» подешевел на 0,4%, а бурно росшая ранее «Роснефть» — на 2,5%. И если снижение «Роснефти» не вызывает удивления, поскольку происходит в рамках коррекции, то динамика «Лукойла» настораживает. Мало того, что инвесторы не хотят брать более чем 11-процентную дивидендную доходность, так они еще и не отреагировали на очень сильную отчетность компании за 9 месяцев (согласно отчету, выручка компании выросла в 1,5, а чистая прибыль — в 2,3 раза).

В лидерах снижения сегодня были акции сталеваров, которые корректируются после почти 50-процентного роста. Но если у этих компаний, как предполагают аналитики, завелся крупный стратегический покупатель, то рост бумаг сектора может возобновиться в любой момент.

Уверенным ростом завершили день акции МТС. Они считаются своего рода защитным активом, поскольку слабо зависят от конъюнктуры сырьевых рынков и геополитики. Очень часто спрос на них возникает тогда, когда рынок завершает рост и готовится лечь в боковик или начать коррекционное снижение.

На 1,1% выросли акции «Норникеля». Бумага значительно отстала от роста Индекса Мосбиржи, и ее сегодняшняя динамика «лучше рынка» говорит о том, что инвесторы не готовы массово распродавать акции и ищут новые идеи, а заодно покупают отстающие бумаги.

В лидерах же сегодняшнего дня были расписки головной компании Группы «Тинькофф», подорожавшие на 4,5%. Поводом для этого послужила новость о запуске новой платформы «Тинькофф Авто», в рамках которой можно будет купить автомобили по цене производителя, а также получить ряд сопутствующих услуг. Можно предположить, что новый сервис будет пользоваться спросом, поскольку из цепочки «автозавод — покупатель» исключается посредник — автодилер. Правда, пока в «Тинькофф Авто» будут представлены только несколько моделей китайских Haval.

Почти на 4% вырос «Яндекс», на который обратили внимание в отсутствие других идей.

В целом, аналитики ждут продолжения роста Индекса Мосбиржи к отметке 2200 пунктов и даже чуть выше. Но, скорее всего, это произойдет лишь на следующей неделе, если рынок не получит новых мощных драйверов. С приближением длинных выходных инвесторы будут с неохотой делать новые покупки, опасаясь ухудшения геополитической ситуации за три неторговых дня.

Дополнительным риском является заседание ФРС США, итоги которого будут оглашены в среду. Не исключено, что пресс-конференция главы ФРС Джерома Пауэлла может привести к серьезным колебаниям западных фондовых рынков и цен сырьевых активов.

Рубль начал день с попытки снижения, но все-таки по итогам сессии сумел отвоевать у доллара 0,1% стоимости, несмотря на рост «американца» к мировым валютам. Основную поддержку российской валюте оказывает рекордный торговый баланс России за 9 месяцев.