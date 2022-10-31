Центробанк зарегистрировал новую платежную систему

Банк России зарегистрировал новую небанковскую кредитную организацию (НКО) «Инкахран» в качестве оператора платежной системы «Астрасенд», следует из материалов регулятора. Сама компания «Инкахран» принадлежит Московскому кредитному банку.

Статья по теме: ЦБ оценил санкционные риски за распространение платежной системы «Мир»

«Банк России 31.10.2022 принял решение о регистрации Небанковской кредитной организации "ИНКАХРАН" (акционерное общество) в качестве оператора Платежной Системы "Астрасенд», — сообщается на сайте ЦБ.

«Инкахран» является одной из крупнейших компаний в России, предоставляющей полный комплекс услуг в сфере инкассации. С 2015 года ее акционером является Московский кредитный банк.

О платежной системе «Астрасенд» известно лишь то, что через нее граждане смогут делать переводы внутри России и за границу, в рублях или долларах США. «Астрасенд» стала второй платежной системой, зарегистрированной в 2022 году. Первую систему «Хелло» ЦБ внес в список в апреле, уточняет «Интерфакс».