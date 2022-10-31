Цены на газ получили неожиданный толчок

Природный газ подорожал на 2,28 доллара за баррель, или на 61,1%, с начала 2022 года. Такие данные приводит Trading Economics. Сейчас на фоне достаточно теплого начала осенне-зимнего периода в Европе топливо подешевело.

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К концу октября в подземных газовых хранилищах Европы находится около 102 млрд кубометров газа, то есть хранилища заняты примерно на 95 %. При этом у берегов Испании и Португалии стоит около 30 танкеров с сжиженным природным газом — их невозможно разгрузить, потому что терминалы СПГ забиты до отказа.

В Международном энергетическом агентстве поспешили заявить, что «стремительный рост спроса на природный газ подходит к концу», а энергетический кризис в Европе подталкивает правительства к принятию политики экологически чистой энергии.

Согласно последним оценкам МЭА, природный газ, спрос на который, как ожидалось ранее, продолжит расти, теперь может присоединиться к углю и нефти и достичь своего пика примерно к 2030 году.

Впрочем, до 2023 года довольно далеко, а газ нужен уже сейчас. Как заявил глава «Новатэка» Леонид Михельсон на брифинге в рамках Веронского Евразийского экономического форума, введение потолка цен на газ в Европе только усилит энергетический кризис, все производители и минимум 30-40% потребителей думают так же.

Чисто политика

Пока же цены на газ в Европе на базисе TTF на прошедшей неделе понизились до 1160 долл. за 1000 кубометров на фоне необычно теплой погоды и высокой заполненности хранилищ, отмечает аналитик по товарным рынкам компании «Открытие Инвестиции» Оксана Лукичева. Заполненность ПХГ в Европе по состоянию на 29 октября составляла 94,34%, почти достигнув целевого уровня в 95%. Текущее падение цен на газ привело к увеличению выработки электроэнергии из газа на 33% м/м в Германии и на 44% м/м в Нидерландах. Несмотря на создавшуюся ситуацию, риски дефицита газа в периоды пикового потребления все равно остаются.

В США стоимость газа в Henry Hub (фьючерсы на CME) на прошедшей неделе подросла до 5,684 долл./mmbtu (203 долл. за 1000 кубометров). Запасы природного газа в американских ПХГ, по данным Минэнерго США, по состоянию на 21 октября оставались на 4,0% ниже уровня прошлого года и на 5,5% ниже уровня за последние пять лет.

Неопределенность в отношении рисков, связанных с транспортировкой угля в США, сохраняется, что оказывает поддержку ценам, так как спрос на газ может резко вырасти в результате забастовки на железной дороге. При этом, считает аналитик, рынок все же будет тяготеть к снижению в 2023 году из-за значительного роста производства. Баланс рынка природного газа в США будет менее избыточным в ноябре из-за более холодной погоды, кроме того, по ожиданиям, Freeport LNG возобновит отгрузки СПГ на экспорт.

Стоимость природного газа в Азии на базисе JKM оставалась на уровне 30,450 долл./mmBTU или 1090 долл. за 1000 кубометров, упав ниже цены на европейском рынке. Импорт природного газа в Китай в сентябре вырос на 14,6% м/м до 10,2 млн тонн (данные GACC). Из них 5,9 млн тонн составил СПГ (+25% м/м). Всего за девять месяцев 2022 года импорт природного газа в страну снизился на 3,7% г/г, импорт СПГ упал на 11,6% г/г, импорт трубопроводного газа вырос на 9,8% г/г. Компания «Газпром» приступила к тестированию подачи газа с Ковыктинского месторождения в газопровод «Сила Сибири».

Напряженность на рынке природного газа постепенно снижается, констатирует Оксана Лукичева. Однако, напоминает она, впереди ожидается сложный зимний период, в связи с чем цены на газ постоянно будут получать поддержку от высоких рисков во всех регионах потребления.

Что же касается очередного опуса МЭА, то Агентство стало крайне политизированным и в силу этого доверие к его расчетам и прогнозам неуклонно снижается, отмечает эксперт. Их годовой отчет World Energy Outlook в этом году показывает, что спрос на природный газ с 2020 по 2030 год снизится на 0,4%. При этом, в прошлогоднем отчете в эти же годы ожидался рост на 15%...

Естественно, что многое изменилось и цены на газ выросли драматично, но именно это и станет причиной подчас существенного снижения потребления данного вида энергоресурса, а не потому, что ресурс стал вдруг никому не нужен. Подобного рода дефицит формируется в целом рукотворно и является разновидностью финансового энергетического голода, когда большинство не может себе позволить использовать достаточное количество энергии.

В текущем году МЭА делает упор на то, как многие государства пытаются преодолеть дефицит ресурсов, распыляя средства в «чистые» источники энергии и в очередной раз указывается причиной этого ложная климатическая проблема, вместо того, чтобы прямо скзать о реальном дефиците энергетических ресурсов и обостряющейся борьбе за них во всем мире, говорит Оксана Лукичева.

Притом нефтегазовой отраслью, как и многими другими производителями энергоносителей, неоднократно подчеркивалось недопустимое снижение инвестиций в отрасль, что и привело к текущим проблемам. Зачастую снижение инвестиций обусловлено именно политическими факторами, замечает она.

Перед ценами на газ появился новый коридор

Тем временем новая неделя для европейских цен на газ началась неожиданным взлётом к 1400 долл. за 1000 куб. м с уровней около 1100 долл. на закрытии в пятницу на хабе TTF, отмечает главный аналитик TeleTrade Марк Гойхман. Рынок в последние дни был достаточно спокойным, котировки колебались на уровнях 1000-1150 долл., в два раза ниже, чем в сентябре.

Это связано не только с высокой заполненностью европейских газохранилищ, говорит аналитик. По оценке BloombergNEF, Северо-Западная Европа, Италия, Австрия закончат зиму с запасами газа на комфортном уровне 38%, или 29 млрд куб. м.). Успокоение вносит и на редкость тёплая осень в Европе, где при температурах 20-25 градусов сейчас даже продолжается пляжный сезон.

Однако рынок напоминает сообщающиеся сосуды, указывает Марк Гойхман. Перенаправление в последние недели значительных объёмов СПГ в Европу создало «нишу» в Азии. И вот уже котировки газа там превысили европейские. Это может побудить владельцев танкеров с СПГ, ждущих в очередях на разгрузку у берегов Европы, перенаправить суда в Азию. Перспективы заметного снижения предложения подняли котировки, и теперь они после резкого всплеска в понедельник даже превысили азиатские на спотовом индексе JKM Platts.

«Если проводить аналогию с сообщающимися сосудами не только по объёму поставок, но и по ценам, можно предполагать, что взлёт в Европе не будет значительно продолжаться. Если только не изменятся резко погодные обстоятельства. Ведь равновесный уровень “сосудов” на TTF и JKM Platts находится примерно на 1300 долл. Таким образом, появился значимый коридор — диапазон цены 1200-1400 долл.», — говорит эксперт

Он, вероятно, сохранится до среды, предполагает Марк Гойхман. В этот день будут объявлены результаты исключительно важного для рынков заседания ФРС США по кредитно-денежной политике. Вероятно повышение ставки с 3,25% до 4%. От нюансов заявлений и прогнозов регулятора может зависеть спрос на ресурсы, что способно привести к изменениям котировок в ту или иную сторону, отмечает аналитик.