Туристы и инвесторы в пути на дальний восток

Решить эти проблемы, расширить туристическое предложение, а заодно помочь инвесторам и бизнесу в туротрасли может мастер-планирование макрорегиона «Дальний Восток».

Природные богатства и инфраструктурные вызовы

Отток российских туристов из-за рубежа положительно сказался на заполняемости отечественных курортов: как отметил на прошедшем Восточном экономическом форуме министр экономического развития Максим Решетников, примерно 32 млн человек в 2022 году не поехали отдыхать за рубеж. По его словам, это количество путешественников формирует нереализованный спрос, который можно удовлетворить благодаря возможностям внутреннего туризма, и одно из таких направлений – Дальний Восток.

Большинство путешественников приезжают сюда «за мечтой» – таковы данные опросов, проведенных в процессе разработки мастер-плана туристического макрорегиона «Дальний Восток», куда входят территории Приморского и Камчатского краев и Сахалинской области. Людей привлекает богатый морепродуктами океан, уникальная природа, геотермальные источники, горнолыжные трассы и прочее. Все это наряду с богатым этнографическим наследием, близостью к странам Азиатско-Тихоокеанского региона и особым экономическим зонам позволяет развивать здесь практически любой вид туризма: оздоровительный, познавательный, спортивный, пляжный, экстремальный, гастрономический, круизный, развлекательный и другие.

При этом туристическая отрасль в Приморье, на Сахалине и Камчатке – наиболее популярных направлениях для поездок на Дальний Восток – получила импульс развития еще несколько лет назад с началом пандемии и закрытием границ по всему миру.

Среди всех поездок туристов в макрорегион 80% путешествий сейчас приходится на Приморский край, оставшиеся 20% делят между собой Камчатка и Сахалин почти поровну. Такая разница обусловлена тем, что аэропорт Владивостока – транспортный хаб, способный принимать до 3 млн пассажиров ежегодно, и общим количеством прямых рейсов в столицу Приморья из других регионов страны. Исследование, проведенное проектным офисом «ПроГород» (Группа ВЭБ.РФ), показывает, что люди готовы к длительным перелетам, ради возможности увидеть Приморье, Камчатку или Сахалин. Потенциальных туристов сдерживает труднодоступность красот Камчатского края и Сахалинской области – в регионах недостаточно развита транспортная сеть, а во многие наиболее привлекательные туристические локации можно попасть лишь на вертолете или спецтранспорте. Также сдерживающими факторами сейчас являются недостаточно диверсифицированное туристическое предложение, слаборазвитая инфраструктура и общая стоимость поездки.

Анализ, проведенный в рамках разработки туристического мастер-плана, помог определить портрет путешественника. Например, для Камчатки – это, в подавляющем большинстве (87%), одиночки, преимущественно мужчины, без пары или детей. Создание благодаря мастер-плану современной многофункциональной туристической и транспортной инфраструктуры и формирование новых предложений, позволит расширить целевые аудитории спроса, в том числе за счет семей с детьми, что также положительно скажется на экономических показателях отрасли.

Сейчас туристам на Дальнем Востоке сложно разместиться так, чтобы соотношение цена/качество было адекватным: из 40,7 тыс. номеров гостиничного фонда лишь 10% отвечают современным стандартам качества. Отчасти поэтому в гостиницах останавливается лишь треть путешественников, другие размещаются у знакомых, путешествуют «дикарями» в палатках или пользуются услугами несертифицированных средств размещения (отслеживаемая доля такого «серого» рынка оценивается в 12%, но в реальности может быть в 2-3 раза выше).

Преодолеть этот вызов непросто: более 80% площади макрорегиона составляют особо охраняемые природные территории (ООПТ), для которых действуют серьезные ограничения по созданию инфраструктуры, затрудняющие строительство не только гостиничных комплексов, но и даже организацию пешеходных туристических троп.

Мастер-план приходит на помощь

Сегодня макрорегион «Дальний Восток» стоит перед комплексной задачей: разработать конкурентоспособное туристическое предложение, модернизировать туристическую и сопутствующую инфраструктуру, привлечь инвесторов и при этом позаботиться о сохранении уникальной природы. И такая работа уже ведется благодаря туристическому мастер-планированию – новому инструменту развития индустрии путешествий, который позволяет максимально эффективно анализировать потенциал территории, подготовить мероприятия по его развитию, а также разработать инвестиционные лоты для бизнеса.

Сегодня разработку мастер-плана макрорегиона «Дальний Восток» ведет проектный офис ООО «ПроГород» (входит в группу ВЭБ.РФ) в рамках нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства». Разработка проекта ведется в четыре этапа. Первый – это комплексное исследование всей совокупности данных: статистика и пространственные данные, социологические опросы, аналитика big data и т.д. Далее ведется проработка стратегических проектных решений на весь макрорегион, в том числе прогнозирование турпотока и номерного фонда, а также архитектурный код и маркетинг туристических дестинаций. На третьем этапе разрабатываются концепции комплексов туристической инфраструктуры всесезонной направленности. Финальный этап – формирование дорожной карты реализации проекта и подготовка предложений по внесению изменений в законодательство.

К 2035 году мероприятия мастер-плана предполагают увеличение турпотока в макрорегион вдвое – до 6,7 млн поездок в год, а номерного фонда – в 1,5 раза – до более чем 70 тыс. номеров. Кроме того, предусмотрены модернизация и строительство транспортной, инженерной инфраструктуры, а также создание 12 новых всесезонных курортов – по 4 на территории каждого субъекта-участника проекта.

Сформированные в результате этой работы туристические кластеры станут не только новым местом притяжения для туристов, но и повысят вклад туризма в валовый региональный продукт за счет синергетического эффекта, отмечают специалисты ООО «ПроГород».

Распределяем турпоток – заботимся об экономике

При этом мастер-планирование предусматривает не только способы увеличения турпотока, но и его более равномерное распределение внутри регионов, подчёркивают разработчики.

Разработка концепций 12 всесезонных курортов позволит сформировать круглогодичное туристическое предложение на различных локациях внутри региона. «Например, планируемый курорт в поселке Малки на Камчатке – это геотермальные источники с возможностью круглогодичного отдыха, он очень востребован, – говорит руководитель проектного офиса «ПроГород» Ксения Титова. – Другие курорты здесь – село Мильково и Козыревск – станут базовыми точками для отправления по пешеходным турмаршрутам Камчатского края. Совокупный номерной фонд всех 12 курортов превышает 2 тыс. номеров – это ¼ от всей планируемой емкости гостиниц региона».

Для каждого из проектируемых курортов мастер-план предусматривает проработку функциональной модели, объемно-пространственные решения, основные технико-экономические показатели, транспорт и инженерию.

По словам Ксении Титовой, для мастер-плана с детализацией на уровне макрорегиона будет составлена дорожная карта с указанием сроков и индикативной стоимости мероприятий.

Инвестиционный импульс

Поскольку туристические аттракции, а также всесезонные курорты распределены по территории региона, следует в первую очередь обеспечить транспортную связность между ними – то есть построить новые дороги и отремонтировать существующие.

Мастер-план «Дальний Восток» предусматривает реконструкцию участка дороги «Мильково – Ключи – Усть-Камчатск» – основной транспортной артерии региона, «Петропавловск-Камчатский – Налычево» – для доступа к побережью, а также «Крапивная – Эссо» – подъездной путь к Камчатской Швейцарии. Кроме того, предполагается транспортно связать основные туристические локации домашней группы вулканов Петропавловска-Камчатского – «Термальный – бухта Вилючинская – вулкан Мутновский».

При этом планы по совершенствованию дорожной инфраструктуры, станут сигналом для инвесторов, которым дороги позволят строить номерной фонд и развлекательную инфраструктуру. По информации Корпорации развития Дальнего Востока, уже сейчас в макрорегионе проекты в сфере туризма реализуются на территориях опережающего развития (ТОР), а также в рамках режима свободного порта Владивосток (СПВ).

И эти инициативы реализуются при помощи различных инструментов поддержки инвесторов и бизнеса. Например, в рамках особой зоны – Свободного порта Владивосток – действует упрощенный налоговый режим, предполагающий множество преференций для резидентов: от 5%-ного налога на прибыль (0% в федеральный бюджет и не более 5% в региональный), до 0%-ного налога на землю в течение пяти лет, ускоренной процедуры возвращения НДС (10 дней) и других.

Помимо этого, государство выделяет средства в поддержку инвесторов, которые вкладываются в реконструкцию аэропортов Дальнего Востока, строительство посадочных площадок для малой авиации, развитие железнодорожного и водного транспорта.

По оценке экспертов, принимаемые меры поддержки находят отклик у представителей бизнеса. «Инвесторы и банки видят, что поддержка идет, и они активнее работают: на 1 рубль бюджетных средств идут 8 рублей банковского финансирования», – уточнил старший управляющий банкир бизнес-блока ВЭБ.РФ Антон Перин на Восточном экономическом форуме в сентябре.

В будущем возводимые с помощью инвесторов объекты обеспечат синергетический эффект развития всего макрорегиона и рост его экономики. Уже сейчас вклад туризма в ВРП (валовой региональный продукт) на душу населения, например, в Приморском крае превышает среднее значение по стране (12,7 тыс. рублей) и составляет 14,7 тыс. рублей.

С удвоением турпотока увеличится и доля занятых в туризме Камчатки (сейчас 5,2% населения) и Приморья (5,6% населения), которая, впрочем, уже сегодня превышает среднее значение по стране (3,5% населения).

«Мы планируем достичь этого показателя за счет улучшения сервиса (выравнивания соотношения цена/качества) и развития связности регионов как внутри федерального округа, так и с западной частью России. Формирование рынка качественного номерного фонда к 2035 году предполагается за счет строительства порядка 30 тыс. номеров», - говорит Ксения Титова.

Причем строиться будут как капитальные гостиницы, так и модульные быстровозводимые отели – все зависит от особенностей ландшафта и ограничений той или иной территории. Для строительства последних, кстати, тоже действует новая мера господдержки. Как отметили на ВЭФ – в 2021 году из 4 млрд рублей, выделенных на всю страну, 700 млн рублей получил Дальний Восток.

Что дальше? Перспективы реализации

В конце этого года проект и дорожная карта его реализации будут переданы в Правительство. Все мероприятия, предлагаемые в мастер-плане, будут разделены на три очереди – 2025, 2030 и 2035 годы.

В случае успешной реализации мероприятий дорожной карты проекта, при непосредственном участии самих регионов, к 2035 году на Дальнем Востоке прогнозируется качественное изменение транспортной и туристической инфраструктуры, а также номерного фонда. Все это обеспечит стабильные условия для прироста турпотока и инвестиций, а за ними – развития бизнеса и всего макрорегиона, подчеркивают в ООО «ПроГород».