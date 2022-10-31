В Киеве и Харькове прогремели взрывы

В Киеве и Киевской области прогремело около десяти взрывов, в ряде районов пропали свет и вода.

Об этом пишет «РИА Новости» со ссылкой на украинские СМИ. Уточняется, что по меньшей мере пять взрывов зафиксированы в Вышгородском районе.

По ситуации в Киеве проинформировал мэр города Виталий Кличко. «В результате ударов по объектам критической инфраструктуры часть столицы обесточена. В некоторых районах нет водоснабжения. Все службы работают», — написал градоначальник в своем Telegram-канале.

О взрывах и отсутствии света также сообщают в Харькове. Мэр города Игорь Терехов пишет о двух ударах по объекту критической инфраструктуры.

Взрывы звучат в Житомирской, Ровненской, Хмельницкой областях, передает агентство. Сообщается, что после ударов по объектам инфраструктуры в стране обесточена часть железнодорожных веток, на маршруты вышли тепловозы.

Утром 31 октября по всей территории Украины была объявлена воздушная тревога.

Российские войска наносят удары по объектам военной инфраструктуры, связи и энергетики Украины начиная с 10 октября. Это делается в ответ на теракт на Крымском мосту и прочие атаки на гражданские объекты в РФ.