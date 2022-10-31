В производство отечественных пластиковых поддонов в ОЭЗ Москвы вложили более 200 млн рублей

Компания «Легопласт», резидент особой экономической зоны (ОЭЗ), вложила более 200 млн рублей в производство пластиковых палет, которые могут заменить зарубежные аналоги. Предприятие уже выпустило пробную партию, ежегодный объем производства превысит 400 тыс. изделий. Об этом сообщил руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский.

«Недавно статус резидента особой экономической зоны столицы получило еще одно современное предприятие – «Легопласт». Мощности компании позволяют выпускать более 400 тысяч пластиковых палет в год, что снизит долю подобных иностранных изделий в пищевой, транспортной и складской отраслях, в сфере перевозки и хранения грузов. Полиэтилен низкого давления высокой плотности, из которого изготавливают поддоны, также полностью произведен в России», – рассказал Владислав Овчинский.

Продукция актуальна для отечественных промышленных предприятий, оптовых баз, складских комплексов, логистических центров, магазинов и маркетплейсов. Некоторые формы палет «Легопласта» уникальны и являются объектами патентно-лицензионной защиты.

«Компания инвестировала в новое производство более 200 миллионов рублей. На предприятии будет создано около 50 рабочих мест. «Легопласт» арендует в ОЭЗ помещения площадью 1,1 тысячи квадратных метров. Благодаря современной инфраструктуре площадки «Печатники» компания смогла сфокусировать внимание на производственном процессе и начать выпуск изделий строго по графику», – отметил генеральный директор ОЭЗ «Технополис Москва» Геннадий Дегтев.

Срок службы пластиковых поддонов может превышать 10 лет. Такие изделия не подвержены атмосферным воздействиям, их можно использовать при температуре от -40 до +60 градусов по Цельсию.

«Деревянные поддоны недолговечны: требуется их постоянный ремонт, иногда грибок, плесень и торчащие гвозди портят товар. При этом пластику не вредят насекомые и повышенная влажность, он не подвержен гниению. Это материал, с которым не возникает сложностей при экспорте: для пластиковых поддонов не требуются ни карантинные сертификаты, ни фитообработка. Одна такая палета весит значительно меньше аналога из древесины, не впитывает влагу при хранении на улице. Это позволяет существенно облегчить погрузочно-разгрузочные работы, снизить себестоимость перевозки», – пояснил генеральный директор компании «Легопласт» Владимир Штылев.

Продукция компании экологична: старые палеты можно перерабатывать в такую же новую единицу, что значительно снижает нагрузку на окружающую среду.

Благодаря статусу резидента ОЭЗ «Технополис Москва» «Легопласт» получает поддержку от города. Компания освобождена от уплаты земельного, имущественного и транспортного налогов, ставка налога на прибыль для нее снижена до двух процентов. Кроме того, с ввозимых ею товаров не взимаются таможенные сборы.