В России выросло количество валютных контрабандистов

За девять месяцев российские таможенники выявили 7 846 попыток незаконного ввоза и вывоза гражданами наличных денежных средств через госграницу. Это на 24% больше, чем за аналогичный период прошлого года (6 327 попыток). При этом общий объем наличных, перемещаемых с нарушениями, снизился до 1,4 млрд в рублевом эквиваленте против 2,3 млрд в прошлом году, сообщили в пресс-службе ФТС.

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«По фактам незаконного перемещения гражданами наличных денежных средств и денежных инструментов, включая случаи нарушения запрета о вывозе из РФ иностранной валюты в сумме свыше 10 тыс. долларов США, таможенниками возбуждено 7 766 дел об административных правонарушениях и 80 уголовных дел. Наибольшее количество возбужденных дел связано с попытками незаконного вывоза валюты из страны – в общей сумме таможенниками выявлено 6 189 попыток», — говорится в отчете таможенной службы.

Основной нелегально перемещаемой валютой, по данным ФТС, оставался российский рубль – с ним за девять месяцев совершено более половины от всех выявленных противоправных деяний. Кроме того, часто пресекалась контрабанда евро и американских долларов.

Чаще всего наличность пытались незаконно вывезти в Турцию, ОАЭ, Узбекистан, Таджикистан. «Популярными» направлениями для ввоза валюты были те же Турция, ОАЭ, Таджикистан и еще Катар.

