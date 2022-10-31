В Евросоюзе задумались об открытии сухопутного маршрута для вывоза зерна из Украины

Франция и другие страны Евросоюза работают над формированием сухопутного маршрута для вывоза зерна с территории Украины.

Об этом сообщил министр сельского хозяйства Франции Марк Фено, передает «РИА Новости». «Я часто общаюсь с коллегами в ЕС, особенно с немецким коллегой, мы пытаемся выяснить, если этот маршрут больше не может проходить через Черное море, то может ли он проходить по земле... в частности, через Румынию и Польшу с тем, чтобы те, кто нуждается в зерне, могли бы получить его по разумной цене», — цитирует чиновника агентство.

Между тем СМИ со ссылкой на представителя ООН пишут, что первому судну разрешено продолжить движение после возобновления инспекций в рамках «зерновой сделки», от участия в которой на днях отказалась Россия. Ранее стало известно, что Турция и ООН возобновили осмотр судов в соответствии с соглашениями, заключенными в Стамбуле. До этого Анкара, Киев и ООН согласовали график движения на 31 октября для 12 судов из украинских портов и два — в них.

В субботу, 29 октября, Москва приостановила участие в «зерновой сделке», сославшись на произошедшую в Севастополе атаку беспилотниками российских кораблей, участвовавших в обеспечении безопасности гуманитарного коридора для вывоза продукции из украинских портов. В Минобороны РФ заявили, что один из БПЛА могли запустить с гражданского судна, «зафрахтованного Киевом или покровителями из Запада для вывоза сельскохозяйственной продукции из морских портов Украины».

В МИД РФ заверили, что Россия находится в контакте с руководством африканских стран по поводу ситуации с зерном и заверили, что Москва будет помогать им.

Цены на зерно 31 октября растут после решения России приостановить участие в «зерновой сделке», отмечает Bloomberg. Фьючерсы на пшеницу в Чикаго подскочили в начале торгов на 7,7%, до $8,9325 за бушель; к 10:30 по московскому времени цена достигла $8,76 за бушель, что на 5,6% выше уровня закрытия предыдущей сессии.