Выход России из зерновой сделки может «похоронить» ООН

Россия приостановила участие в зерновой сделке после того, как Украина под прикрытием гуманитарного коридора нанесла удар по кораблям Черноморского флота и гражданским судам в Севастополе.

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Атака была отбита, но РФ уже инициировала заседание Совета Безопасности ООН в связи с данной ситуацией. Независимо от решений, которые могут быть там приняты, возобновление сделки находится под большим вопросом.

В акватории Севастополя устроили «полнейшее безобразие»

Власти РФ достаточно давно заявляли о недовольстве в отношении того, как выполняется зерновая сделка, подчеркивая, что договоренности о том, что зерно должно преимущественно идти в беднейшие страны, не выполняются.

Еще 26 октября в МИД РФ со ссылкой на данные ООН, сообщили, что гуманитарным коридором на Черном море смогли воспользоваться 390 судов, вывезших около 8,9 млн тонн продовольствия из портов Одессы, Южного и Черноморска.

При этом половина всех поставок пришлась на Евросоюз и такие развитые государства, как Великобритания, Израиль и Южная Корея. Нуждающиеся же государства, в частности Сомали, Эфиопия, Йемен, Судан, Афганистан, получили всего 3% продовольствия, прежде всего по линии Всемирной продовольственной программы.

Ранее президент России Владимир Путин предупредил, что Москва может отказаться от продления договоренностей по экспорту продовольствия через Черное море, если подтвердится, что взрывчатку для теракта на Крымском мосту вывезли из Одессы на зерновозе. Теперь же — после атаки на корабли Черноморского флота и гражданские суда, в которой задействованы беспилотники — сделку можно считать сорванной.

Как заявил замглавы МИД Андрей Руденко, говорить о возможности возвращения России в зерновую сделку можно только после того, как станут известны все обстоятельства атаки на корабли ЧФ в севастопольской акватории. Дипломат назвал произошедшее нападение «полнейшим безобразием», нарушившим все достигнутые договоренности, сообщают РИА «Новости».

При этом Россия будет помогать африканским странам в связи с ситуацией с зерновой сделкой, партнеры понимают российскую позицию, заявил в понедельник спецпредставитель президента по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД РФ Михаил Богданов.

В тоже время сегодня появилась информация, что представители Турции и ООН возобновили осмотр судов в рамках продуктовой сделки после выхода России из соглашений. Они согласовали с Украиной план движения 16 судов 31 октября в Черном море.

Цены на зерно на мировых рынках пойдут вверх

Остановка зерновой сделки со стороны России — последовательный и логичный шаг, отметил в комментарии «Эксперту» Никита Донцов, руководитель коммуникационной группы «Влияние». Ведь президент РФ уже несколько раз выражал позицию нашей страны публично. Нас такая сделка не устраивает по двум причинам: во-первых, обязательства перед Россией не исполняются, и наши удобрения и зерно не имеют свободного доступа к международным рынкам, а, во-вторых, зерно с Украины оседает в европейских портах вместо того, чтобы идти в бедные развивающиеся страны.

Все понимают, указывает политолог, что для России этот коридор в Чёрном море был уступкой мировому сообществу, жест нашей открытости к переговорам с Западом. Но удары киевского режима по нашей морской инфраструктуре в Севастополе под прикрытием этого земного коридора —это красная линия. Показательна реакция ООН и Украины: после выхода России из сделки в субботу, в понедельник они отправили ещё 16 судов с зерном, не получив нашего разрешения. Если корабли не дойдут до портов назначения, Россия не будет нести за это ответственность. Ведь она уже не выступает гарантом безопасности этих судов и, вообще, более не является стороной сделки.

Как указал Никита Донцов, Евросоюз фактически решил подзаработать, забрав украинские зерно за бесценок и, вероятно, по бартеру обменяв его на оружие. Но беднейшие страны Африки, Азии и Ближнего Востока, ради продовольственной безопасности которых все затевалось, оказались проигравшими — они получили менее 5% из 8,8 млн тонн зерна, вывезенного из Украины по морскому гуманитарному коридору.

Таким образом, ООН вновь продемонстрировало, чьи интересы оно представляет и показало своё бессилие в деле установления справедливого мирового порядка, фактически подтвердив запрос многих стран на реформирование этой организации, констатировал Никита Донцов.

Как напомнил «Эксперту» Владимир Сагалаев, финансовый аналитик группы компаний CMS, соглашение было подписано в июле, и в нем был прописан механизм вывоза зерна и продовольствия из черноморских портов по транспортному коридору. Основной целью зерновой сделки было беспрепятственно производить экспорт продовольствия и удобрений. Аналитик заметил, что Россия является крупным экспортером зерна и удобрений, и соглашение выгодно облегчило продажу этих товаров на мировом рынке, но теперь сделка заморожена на неопределённый срок.

Она должна была действовать в течение 120 дней. На данный момент по ней было оформлено и планировалось более 790 грузовых рейсов — 395 прибывающих и 399 исходящих, с экспортом зерна и других продуктов питания. На Черноморский регион приходится более четверти мирового годового экспорта пшеницы и ячменя, примерно пятая часть поставок кукурузы и большая часть поставок подсолнечного масла. С июля 2022 года из Черного моря экспортировано более 9,5 млн тонн кукурузы, пшеницы, продуктов подсолнечника, ячменя, рапса и сои.

Длительная приостановка поставок может вызвать потрясения и новый рост цен на мировых рынках сельскохозяйственных культур, предположил Владимир Сагалаев. После июля цены на пшеницу и зерно начали снижаться после того, как они взлетели до рекордно высокого уровня, теперь трейдеры готовятся к новому скачку цен. Трудно предсказать, насколько сильным окажется новый скачок цен, поскольку срок действия соглашения о безопасном проходе уже истекало. Но цены на зерно потенциально могут вырасти на 5–10% в ближайшие дни.

В понедельник на фьючерсных рынках цены на пшеницу выросли на 7,7%, кукуруза подорожала на 2,8%, пальмовое масло выросло более чем на 4%, а соевое масло примерно на 3%. Если не будет достигнуто новое соглашение по зерновой сделке с Россией, то, уверен эксперт, есть риски ускорения темпов и без того высокой инфляции, а также развития глобального продовольственного кризиса.