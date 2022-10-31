Японский производитель шин Bridgestone начал искать покупателя на свои российские активы

Компания Bridgestone запустила процесс продажи своих российских активов.

Как уточняется в сообщении японского производителя шин, опубликованном на его сайте, в настоящий момент идет поиск локального инвестора. Ожидается, что этот процесс вместе с закрытием сделки продлится несколько месяцев.

Bridgestone присутствует в РФ около 25 лет. На заводе в Ульяновске, начавшем коммерческое производство в декабре 2016 года, и в столичном офисе компании работают более тысячи человек.

Доля российского бизнеса в структуре глобальной выручки Bridgestone не превышает 2%. По всему миру у компании 130 тыс. сотрудников.

В марте Bridgestone проинформировала о заморозке новых инвестиций в РФ и приостановке ульяновского завода, объяснив свое решение перебоями в цепочке поставок и логистике, а также волатильностью национальной и иностранной валют на фоне украинского кризиса. Компания заявила, что продолжит «оказывать поддержку» сотрудникам во всех подразделениях и будет перечислять им зараплату.