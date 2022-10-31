Евростат в очередной раз сообщил о рекордном ускорении инфляции в 19 странах

Годовая инфляция в 19 государствах еврозоны по итогам октября 2022 года ускорилась до рекордных 10,7%.

Об этом свидетельствует данные предварительной оценки Евростата, опубликованные на сайте статистической службы ЕС.

По итогам сентября, согласно данным того же Евростата, ускорение инфляции в зоне единой валюты составило 9,9% после 9,1% в августе.

Таким образом, предварительный показатель инфляции в еврозоне вновь обновил исторический максимум. Годом ранее в еврозоне была зафиксирована инфляция в 4,1% годовых.

Аналитики, опрошенные, в частности, порталом Trading Economics, прогнозировали рост в 10,2%.

За этот месяц потребительские цены в еврозоне, по предварительной оценке, выросли на 1,5%. Базовая годовая инфляция при этом ускорилась до 5% с 4,8% месяцем ранее.

Самая высокая годовая инфляция по итогам октября была зафиксирована в Эстонии (22,4%), а также Латвии и Литве (21,8% и 22% соответственно), самая низкая инфляция наблюдается во Франции (7,1%), Испании (7,3%) и на Мальте (7,5%).

Инфляция в еврозоне бьет рекорды уже 11 месяцев кряду. Потребительские цены в странах зоны евро начали расти в ноябре прошлого года и с тех пор никак не могут остановиться. В июле общая инфляция в зоне была 8,9%.