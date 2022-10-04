Актив двойного назначения: серебро выжало «шорты»

Этот понедельник оказался для серебра лучшим днем с августа 2020 года, когда восстанавливавшийся после пандемийного провала драгметалл бил рекорды роста с 1979 года. Тогда с мартовского дна ($11,64 за тройскую унцию) до пика конца лета ($29,91) котировки едва не утроились. Даже для очень спекулятивной акции это завидный рост, а серебро, как и золото, все-таки считается защитным активом.

Темпы на этот раз были вполне сопоставимы. От минимума дня до его максимума серебро в понедельник прибавляло 9,5%. Начав день на $18,99, оно вечером доходило до $20,78, обновив тем самым шестинедельный максимум, и лишь затем чуть откатилось. Между тем золото, вчера также демонстрировавшее положительный результат, прибавило за день только около 2% и достигло $1709 за тройскую унцию.

Изначальная причина движения была одна и та же – отказ министра финансов Великобритании Кваси Квартенга от планов снизить налоги для самых богатых. Однако позиции спекулянтов были расположены в этих активах по-разному, что и привело к таким результатам. Довольно плавный рост в одном случае и шорт-сквиз (short squeeze – выжимание «шортов» или короткое сжатие) у игроков на понижение – в другом.

«Канцлер казначейства, вынужденный отказаться от снижения налогов, вывел Великобританию из ”кризисного" режима, поэтому фунт стерлингов вырос, доллар США упал, доходности снизились, акции выросли, так же как и другие активы, такие как драгоценные металлы, – говорил в понедельник Bloomberg старший трейдер Heraeus Precious Metals Тай Вонг. – Покрытие коротких позиций спровоцировало прорыв металла через технические уровни, а это, в свою очередь, вызвало еще большее закрытие коротких позиций».

По данным KITCO, стоп-заявки «шортивших» серебро спекулянтов группировались на отметках $19,7, $20, $20,25 и $20,50. Все они последовательно были собраны, и только после этого движение замедлилось.

Но помимо сильного технического импульса, демонстрируемого серебром после того, как оно большую часть лета провело в зоне перепроданности, его поддерживают и фундаментальные факторы. Согласно новому исследованию Oxford Economics, серебро следует рассматривать как отдельный класс активов при формировании портфеля.

Аналитики отмечают, что большинство инвесторов рассматривают золото и серебро как аналогичные монетарные металлы, однако между ними есть важные различия. Самая большая разница заключается в промышленном использовании – оно обеспечивает половину спроса на серебро. Динамика структурного спроса на него остается положительной, чему способствует долгосрочный рост использования экологически чистой энергии, электромобилей и накопителей энергии, а также устройств и сетей 5G.

«Серебро сочетает в себе инвестиционные качества драгоценного металла и одновременно может похвастаться широким спектром активных промышленных применений, — пишут эксперты. – Хотя динамика цен на серебро тесно связана с ценами на золото, наш анализ показывает, что характеристики доходности достаточно отличаются для того, чтобы сделать его ценным инструментом диверсификации, которому гарантировано собственное место в портфелях».

Oxford Economics, по результатам долгосрочных тестов многочисленных модельных портфелей, утверждает, что инвесторы выиграют от доли серебра в 4-6%. Это значительно выше, чем у большинства институциональных инвесторов, у которых она обычно не превышает 0,2%, причем в основном косвенно – через товарные индексы. Увеличение этой доли до 4-6% означало бы приток сотен миллиардов долларов на рынок серебра с неизбежным взлетом до заоблачных высот.

Едва ли хоть в сколь-нибудь обозримой перспективе к Oxford Economics прислушаются до такой степени. Однако поддержать интерес к драгметаллу эти соображения вполне способны, поскольку они очень похожи на правду.

