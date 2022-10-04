Акции дня: бумаги «Полюса» заинтересовали трейдеров

Акции золотодобывающей компании «Полюс» торговались в плюсе по итогам сессии на Мосбирже во вторник, 4 октября. За день бумаги выросли на +5,57% до 5868 рублей за штуку.

Трейдеры проявились интерес к акциям на фоне стабилизировавшихся цен на золото: стоимость унции превысила 1700 долларов.

«С точки зрения среднесрочных перспектив фундаментальная оценка "Полюса" выглядит привлекательней, даже несмотря на неопределенность с дивидендной политикой. В ближайшее время мы имеем положительный взгляд по ценам на золото, что способно поддержать акции добывающих компаний и обеспечить дальнейший рост на фоне накопленной перепроданности», - отметили аналитики «Риком-Траст».

Индекс Мосбиржи к концу торгов вырос +0,22% до 2046,42 пунктов. Индекс РТС поднялся на +0,76% до 1100,14 пунктов. Нефть марки Brent по состоянию на 21:02 мск составила 91,84 долларов за баррель (+3,35%). Российская валюта укреплялась– 59,02 рублей за доллар.