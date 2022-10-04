Акции МТС растут, настораживая наблюдателей

Все самое интересное на российском рынке акций произошло в первые часы торгов. Рынок открылся с продолжения вчерашних уверенных покупок, но ралли не получилось — очень быстро инвесторы начали фиксировать прибыль практически по всем бумагам.

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Причем, резкое улучшение ситуации на западных биржах во второй половине дня не привело к активизации покупок в России. К закрытию основных торгов на Московской бирже американские фьючерсы росли почти на 3%, еще сильнее подорожала нефть, приступив к тестированию технической преграды $92 за баррель.

Если эта отметка окажется пройденной, котировки «черного золота» вновь будут пытаться обосноваться в коридоре $92—105 за баррель. Во многом это решится завтра, когда ОПЕК+ утвердит квоты будущей добычи. По сообщениям источников, базовым вариантом является сокращение квоты на 0,5—1 млн баррелей в сутки. Если решение будет принято ближе к верхней границе диапазона, то нефть может и еще подрасти.

Впрочем, ближе к вечеру прошла информация, что картель может рассмотреть вариант снижения максимально разрешенного объема добычи и на 2 млн баррелей в день.

Завтра, кроме того, рынок будет ждать сообщения Минэнерго США по запасам нефти.

Получает поддержку черное золото и от усилившихся разговоров относительно введения потолка цен на российскую нефть. Пока аналитики расценивают вероятность такого шага как высокую.

Отчасти в связи с этими ожиданиями, российский сорт Urals (+4,4%) дорожает сегодня сильнее эталонного сорта Brent. Скорее всего, европейские потребители нефти стремятся увеличить закупки из России, пока это еще возможно.

Подъем нефтяных цен привел всего лишь к остановке коррекции в акциях «Роснефти», которые сегодня подешевели на 1,5% после вчерашнего 9-процентного роста. Бумага не особо боится потолка цен, поскольку значительная часть поставок «Роснефти» законтрактована в Китай. Отчасти поэтому сегодня эта акция, несмотря на снижение, выглядела лучше многих «голубых фишек».

Драйвером роста бумаг крупнейшей российской нефтяной компании может стать информация о выплате промежуточных дивидендов, на что ранее прозрачно намекал менеджмент компании. Но пока конкретных решений по этому вопросу нет. Дивидендная доходность акций «Роснефти», в случае объявления промежуточных выплат, в нынешних ценах может составить 7-10%.

Как и предполагали многие аналитики, лучше рынка был сильно отставший вчера «Лукойл» (+0,33%).

Немного настораживает сильный рост акций МТС, прибавивших сегодня 3,5%. Многие инвесторы рассматривают бумагу с традиционно высокими дивидендами как некую защиту.

Хуже рынка сегодня вновь были акции металлургов, в очередной раз подтвердив нисходящий тренд. На акции давит сильный рубль и ожидания запрета на экспорт в ЕС ряда номенклатуры стальной продукции.

В целом же за сегодняшний день Индекс Мосбиржи вырос на 0,2%, но это следствие не сегодняшних покупок, а вчерашнего роста «голубых фишек» на вечерних торгах, которые в расчет Индекса Мосбиржи не берутся. С точки зрения технического анализа, потенциал роста рынка в сторону 2200 пунктов оценивается как высокий.

Рубль сегодня в паре с долларом в течение дня пытался уйти ближе к отметке 60, но закрылся без принципиальных изменений. За доллар в конце торгов давали чуть менее 59 рублей.

При этом на 5% вырос курс евро к рублю. Вчера евро подешевел относительно рубля на страхах введения санкций в отношении Московской биржи, которые могут парализовать организованную торговлю европейской валютой в России.

Потенциал роста евро к рублю сохраняется, поскольку сейчас соотношение евро—доллар «через рубль» составляет 0,96, в то время как на мировом валютном рынке этот показатель достиг почти 1.