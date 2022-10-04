Будем шить: цены на хлопок схлопнулись

Фьючерсы на хлопок торговались ниже 90 долларов за фунт — самого низкого уровня с июля 2021 года, поскольку трейдеры оценивали перспективы увеличения поставок и снижения спроса из-за быстрого повышения ставок мировых ЦБ и экономической неопределенности. Тем не менее, посевы остаются под угрозой из-за неблагоприятных погодных условий и нападений вредителей в основных регионах выращивания.

Только за месяц фьючерсы на хлопок упали на четверть, поскольку сокращение потребительского спроса отодвигает на второй план плохой урожай. Хлопок, пишет Еlitetrader, дорожал во время пандемии после введения ограничений на сырье, произведенное в китайском регионе Синьцзян, из-за опасений, что для его сбора используется принудительный труд. Сейчас давление на продажи хлопка связано, в основном, с проблемами производителей одежды, которые ожидают падения спроса на их продукцию.

Что касается предложения, то министерство сельского хозяйства США в своем последнем отчете пересмотрело урожай хлопка в стране с 12,48 млн акров в августе до 13,79 млн акров в сентябре, что почти на 19% выше, чем 11,22 млн акров, засеянных в 2021 году. В Индии, другом ведущем производителе, ожидается увеличение объема производства в сезоне 2022-23 годов примерно на 15% — до 375 тысяч тюков, при условии, что погода останется благоприятной до октября.

Стабильности на сырьевых рынках ждать не стоит

Давление на мировые цены на хлопок продолжают оказывать два основных фактора: окончание сезона сбора урожая (что и в случае с другими сельскохозяйственными культурами проводит к падению цен на продукцию) и начало поставок по фьючерсным контрактам на товарных биржах, говорит специалист по товарно-сырьевым рынкам маркетплейса «Финмир» Валентина Милашевская. Стоимость контракта с 26 августа демонстрирует движение в рамках нисходящего тренда. Это привело к снижению цены с уровня 117 центов за фунт до района текущей консолидации в районе 82—88,20 и преодолению 30 сентября июльского минимума текущего года.

В предстоящие дни текущей и начала следующей недели стоимость фьючерсов на хлопок может продолжить снижение в район 78 — 80 центов за фунт, ожидает аналитик. Однако, по ее словам, позитивная динамика может привести к подъему цены до 88—94,5 цента. Влияние на стоимость хлопка и других групп на товарном рынке будут оказывать на этой неделе публикация индексов деловой активности (PMI) и уровня безработицы в США. На следующей неделе в Штатах будет представлена тоже очень важная статистика — по инфляции (индексы CPI и PPI) и розничным продажам, — которая может оказать влияние на динамику цен.