Будем шить: цены на хлопок схлопнулись

Фьючерсы на хлопок торговались ниже 90 долларов за фунт — самого низкого уровня с июля 2021 года, поскольку трейдеры оценивали перспективы увеличения поставок и снижения спроса из-за быстрого повышения ставок мировых ЦБ и экономической неопределенности. Тем не менее, посевы остаются под угрозой из-за неблагоприятных погодных условий и нападений вредителей в основных регионах выращивания.
Только за месяц фьючерсы на хлопок упали на четверть, поскольку сокращение потребительского спроса отодвигает на второй план плохой урожай. Хлопок, пишет Еlitetrader, дорожал во время пандемии после введения ограничений на сырье, произведенное в китайском регионе Синьцзян, из-за опасений, что для его сбора используется принудительный труд. Сейчас давление на продажи хлопка связано, в основном, с проблемами производителей одежды, которые ожидают падения спроса на их продукцию.
Что касается предложения, то министерство сельского хозяйства США в своем последнем отчете пересмотрело урожай хлопка в стране с 12,48 млн акров в августе до 13,79 млн акров в сентябре, что почти на 19% выше, чем 11,22 млн акров, засеянных в 2021 году. В Индии, другом ведущем производителе, ожидается увеличение объема производства в сезоне 2022-23 годов примерно на 15% — до 375 тысяч тюков, при условии, что погода останется благоприятной до октября.
Стабильности на сырьевых рынках ждать не стоит
Давление на мировые цены на хлопок продолжают оказывать два основных фактора: окончание сезона сбора урожая (что и в случае с другими сельскохозяйственными культурами проводит к падению цен на продукцию) и начало поставок по фьючерсным контрактам на товарных биржах, говорит специалист по товарно-сырьевым рынкам маркетплейса «Финмир» Валентина Милашевская. Стоимость контракта с 26 августа демонстрирует движение в рамках нисходящего тренда. Это привело к снижению цены с уровня 117 центов за фунт до района текущей консолидации в районе 82—88,20 и преодолению 30 сентября июльского минимума текущего года.
В предстоящие дни текущей и начала следующей недели стоимость фьючерсов на хлопок может продолжить снижение в район 78 — 80 центов за фунт, ожидает аналитик. Однако, по ее словам, позитивная динамика может привести к подъему цены до 88—94,5 цента. Влияние на стоимость хлопка и других групп на товарном рынке будут оказывать на этой неделе публикация индексов деловой активности (PMI) и уровня безработицы в США. На следующей неделе в Штатах будет представлена тоже очень важная статистика — по инфляции (индексы CPI и PPI) и розничным продажам, — которая может оказать влияние на динамику цен.
В предстоящие месяцы более или менее оптимистичным (консервативным) представляется сценарий по снижению в район 69—74 центов, уверена Милашевская. Более агрессивные продажи на рынке хлопка приведут к снижению в район 60—65 центов. Но если рынок получит позитивные сигналы, то хлопок способен уйти и к 103—115 центам. Новостной фон пока остается смешанным, что может привести к разнонаправленной динамике и высокой волатильности на рынке.
Ужесточение геополитического противостояния между Россией и недружественными странами, сложности в логистике, повышение ставки ФРС и рядом других ЦБ, а также риск нового полномасштабного кризиса на долговом рынке (одним из сигналов об этом являются слухи относительно проблем в ряде крупнейших европейских банков) также не добавят сырьевым рынкам — и в том числе хлопковому — стабильности.
России снижение цен выгодно
Между тем, напоминает аналитик по товарным рынкам компании «Открытие Инвестиции» Оксана Лукичева, стоимость фьючерсов на хлопок в Чикаго (биржа CME) к апрелю 2022 года вырастала до максимальных с 2011 года значений. Цены уходили выше уровня 155 центов за фунт (3417 долл./тонна). Однако после этого наступил психологический перелом тренда под влиянием благоприятных ожиданий по производству и ожидающемуся снижению потребления. В результате цены начали падать.
С начала августа 2022 года на мировом рынке хлопка стартовал новый сезон 2022/23, который продлится по июль 2023 года. Стоимость фьючерсов на хлопок к началу октября 2022 года понизилась до 85,13 цента за фунт (1877 долл./тонна) — то есть, рынок вернулся к уровням сезона 2020/21. Основное влияние на рынок в прошедший период оказало резкое ужесточение денежно-кредитной политики крупных центральных банков, но в основном — сжатие баланса ФРС США. Это привело к бегству спекулятивного капитала с товарных рынков — в том числе закрывались позиции на рынке хлопка. И политика крупных центральных банков остается значимым влияющим на рынок фактором.
Влияние на рынок хлопка оказывали в течение прошедшего периода и снижающиеся цены на нефть, говорит Лукичева. Это, с одной стороны, снижало стоимость конкурирующих искусственных волокон, с другой — оказывало подавляющее влияние на инфляцию. Эти два фактора также продолжат оказывать влияние на товарные рынки и рынок хлопка в ближайшее время.
Если политика регуляторов изменится в сторону смягчения, а цены на нефть развернутся вверх, то цены на хлопок могут начать подрастать, считает Лукичева, тем более, что его рынок поддержан фундаментальными факторами. По данным сентябрьского отчета USDA, баланс мирового рынка хлопка в сезоне 2022/23 останется слегка дефицитным без учета переходящих запасов. Мировые запасы в сезоне 2021/22 снизились на 4,1% к сезону 2020/21, а отношение запасов к потреблению упало до 71%. Мировое производство хлопка в сезоне 2021/22 выросло на 3,9%, а мировое потребление упало на 2,1%.
В сезоне 2022/23 ожидается рост мирового производства хлопка на 2,4% к сезону 2021/22, снижение мирового потребления — на 0,7% и неизменные к прошлому сезону запасы, подсчитала эксперт. Отношение запасов к потреблению останется на уровне 71%. При этом ожидается значительное увеличение запасов хлопка на внутреннем американском рынке — за счет ожидаемого на 7,5% роста производства.
Также производство вырастет в Австралии, Китае и Турции, что компенсирует снижение в Пакистане и Узбекистане. Текущая ситуация на мировом рынке хлопка будет препятствовать росту цен. По итогам сезона 2022/23 средняя цена может составить 100,16 цента за фунт (2208 долл./тонна), что на 15% ниже средней стоимости хлопка в сезоне 2021/22.
Для российских потребителей снижение мировых цен на хлопок — благоприятная тенденция, добавляет Лукичева, поскольку собственное производство хлопка в стране отсутствует в силу климатических условий. В то же время, в связи с наблюдаемым резким ростом производства одежды в России, в текущем году можно ожидать увеличения его ввоза в разных видах. Основные объемы импортного хлопка в РФ поступают из Узбекистана и Китая — у них мы закупаем, в основном, пряжу и ткани хлопчатобумажные. Хлопок-сырец в небольших количествах поступает из Таджикистана и Казахстана. Все эти государства относятся к «дружественным», поэтому перебоев в поставках хлопка в страну не ожидается.