Генеральный директор расположенной в Энергодаре Запорожской АЭС Игорь Мурашов признался в связях с украинскими спецслужбами.

Сюжет об этом показал телеканал «Россия-24».

«Общался с сотрудником СБУ Каземирским Игорем Викторовичем через мессенджеры. Суть общения заключалась в том, что я передавал информацию о текущем состоянии дел на атомной станции», — произносит Мурашов в сюжете.

Телеканал продемонстрировал снятые на КПП «Васильевка» кадры выдворения Мурашова на подконтрольную Киеву территорию.

Предположительно, директор ЗАЭС участвовал в подготовке диверсий, при этом, по его собственным словам, обстрелы станции велись со стороны Украины, а персонал подвергался опасности при ликвидации последствий.

Регулярные обстрелы ЗАЭС и всего Энергодара, находящегося под контролем российских военных, ведутся с июля. На данный момент Запорожская АЭС, которая является самой крупной атомной электростанцией в Европе, не функционирует; 11 сентября был остановлен ее последний работавший реактор. В начале прошлого месяца на станции побывала миссия Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ). Несмотря на это, киевский режим продолжил попытки атаковать объект. Сейчас на ЗАЭС остаются два специалиста агентства.