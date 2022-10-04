Глава ДНР сообщил об укреплении российских позиций в районе Красного Лимана

Ситуация в районе Красного Лимана стабилизируется, фиксируется отступление ВСУ.

Об этом в эфире «Первого канала» заявил глава Донецкой народной республики Денис Пушилин.

«На сегодняшний день мы видим, что наши позиции укрепляются, и противник на отдельных участках, в самом Артемовске, уже мы фиксируем его отступление. По той информации, которая у меня есть, линия обороны выстраивается достаточно серьезно в районе Кременной, и по той же опять же информации, которую мне дают ребята с мест, у противника нет шансов», — заявил глава ДНР.

По словам Пушилина, нет сомнений в том что Кременную удастся отстоять, а Красный Лиман вернется под контроль ДНР. Глава региона рассказал, что в настоящий момент основные силы направляются на подготовку мобилизационного резерва и слаживание подразделений.

Министр обороны России Сергей Шойгу, выступая сегодня на тематическом селекторном совещании с руководящим составом ВС РФ, сообщил, что в российские вооруженные силы в рамках частичной мобилизации к настоящему моменту прибыли более 200 тысяч человек. По его словам, обучение личного состава сформированных подразделений осуществляется на 80 полигонах и в шести учебных центрах.