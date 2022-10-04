Индия в сентябре нарастила импорт нефти из России почти на 20%

Россия на данный момент является вторым крупнейшим поставщиком энергоносителей в Индию. На первом месте остается Саудовская Аравия.

Как пишет The Economic Times со ссылкой на компанию по отслеживанию грузов Vortexa, показатель по объемам импорта российской нефти у Нью-Дели увеличился в прошлом месяце более чем на 18%.

Уточняется, что в сентябре индийские нефтепереработчики импортировали ежедневно по 879 тыс. баррелей сырья. Рост объемов поставок нефти из России в Индию составил 18,5%.

В материале высказывается предположение, что в текущем квартале Индия будет закупать больше российской нефти в связи с сезонным увеличением спроса внутри страны, при этом доля России на индийском рынке сырой нефти продолжит расти, если Европейский союз будет придерживаться планов по введению санкций против нефти из РФ в декабре.

Нью-Дели обеспечивает свои потребности в энергоносителях за счет поставок из-за рубежа на 85%. В прошлом году основными импортерами нефти в республику стали Ирак и Саудовская Аравия. Россия входила в десятку лидеров по объемам нефтяных поставок в Индию, однако занимала в ней предпоследнюю строчку.

