Лада поедет на своих шестеренках в коробке

Очередное импортозамещение произошло в области российского автомобилестроения. Отныне коробки передач для Lada Granta, Lada Vesta и Niva комплектуются исключительно отечественными деталями. Данный проект реализован при участии Фонда развития промышленности (ФРП).

Как сообщает ФРП, Старооскольский завод автотракторного электрооборудования им. А. М. Мамонова (АО «СОАТЭ») в Белгородской области вдвое увеличил выпуск деталей механизмов переключения коробки передач для автомобилей «АвтоВАЗ» модельного ряда Lada. Предприятие нарастило уровень производства означенной продукции до 280 тысяч комплектов в год, против прежних 120 тысяч. Инвестиции в расширение производства превысили 390 млн рублей, из которых 300 млн рублей составил льготный займ Фонда развития промышленности.

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Отдельно указывается, что ранее, по данным компании, более 50% таких деталей было зарубежного производства, по большей части — европейского. Теперь же АО «СОАТЭ» полностью заместит импорт.

Управляющий директор АО "СОАТЭ" Владимир Боев заявил, что благодаря проекту у предприятия появилась возможность производства любых деталей с механической обработкой методом литья под давлением и весом до 3 кг. «Теперь мы смогли локализовать в России производство компонентов коробок передач, которые ранее поставлялись из-за рубежа. Параллельно с этим мы дополнительно создали 21 высокопроизводительное рабочее место», — цитирует его пресс-служба ФРП.

Также ФРП проинформировал, что детали механизма переключения передач изготавливаются полностью из отечественного сырья, уровень их локализации составляет 100%. Сами выпускаемые детали разработаны производителями автомобильных компонентов и соответствуют мировому уровню по техническим показателям.

«Импорт полностью заменен»

Уточняя информацию для «Эксперта», представитель АО «СОАТЭ» сообщил, что конкурентным преимуществом выпускаемых изделий является более низкая цена по сравнению с зарубежными аналогами и лучшая логистика. По словам собеседника, конечная цена продукции ниже аналогичной импортной на 10-15%.

Одновременно был закрыт вопрос о сроках замены деталей иностранного производства на отечественные. «Импорт деталей механизмов переключения передачи полностью заменен», — категорично ответили в АО «СОАТЭ».

На предприятии также рассказали, что завод выпускает изделия по собственной технологии. При проектировании были произведены консультации с другими производителями автомобильных компонентов.

На вопрос о компетенциях сотрудников, заместивших новые рабочие места, было сообщено, что 21 новая вакансия открылась для операторов-литейщиков алюминия под давлением, а также станочников широкого профиля, в чьи обязанности входит контроль за обработкой продукции, в том числе — механической.

Также было сказано, что при необходимости возможно дальнейшее увеличение объемов производства. В случае же заинтересованности иных, помимо «АвтоВАЗа», российских автопроизводителей в продукции АО «СОАТЭ» предприятие полностью готово к сотрудничеству с ними.

В дополнение к имеющейся информации «Эксперт» выяснил условия предоставления льготного займа, выделенного Фондом развития промышленности для АО «СОАТЭ». По словам представителя ФРП, предприятие получило льготный займ по программе «Производительность труда». Кредитная ставка составила 1% годовых.