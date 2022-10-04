Лукашенко заявил, что не ожидает спада напряженности в ситуации вокруг Украины в ближайшее время

По мнению президента Белоруссии Александра Лукашенко, Москва будет наращивать усилия в специальной военной операции, а Запад — поставки вооружений Киеву.

Об этом сообщает агентство «БелТА».

Белорусский лидер подчеркнул, что Минску следует быть готовым к любым вариантам развития ситуации, в ближайшее время снижения напряженности в этом вопросе не предвидится. «Напротив, Россия нарастит усилия в специальной военной операции. Запад в своей войне с ней будет стремиться еще больше вооружать Украину», — заявил Лукашенко в ходе совещания по вопросам военной безопасности.

Лукашенко призвал глав силовых ведомств «следить за своим противником» и быть в курсе всех передвижений у госграницы. Глава государства пояснил, что совещание силовиков собрано в плановом порядке.

Александр Лукашенко отметил, что Киев стянул к госгранице около 15 тыс. военнослужащих. По его словам, Украина ведет радиотехническую, оптическую и радиоэлектронную разведку территории Белоруссии.