Максимальная ставка по вкладам снизилась еще на 0,2%

По итогам третьей декады сентября средняя максимальная ставка топ-10 российских банков по вкладам физических лиц в рублях составила 6,54%. По сравнению со второй декадой она снизилась на 0,2%, за месяц — на 0,3%. Данные мониторинга опубликованы на сайте ЦБ.

Статья по теме: ЦБ обязал банки указывать минимальную, а не максимальную ставку по вкладам

«Результаты мониторинга в сентябре 2022 года максимальных процентных ставок по вкладам в российских рублях десяти кредитных организаций, привлекающих наибольший объем депозитов физических лиц: I декада сентября — 6,84%; II декада сентября — 6,74%; III декада сентября — 6,54%», — сообщили в ЦБ.

По итогам третьей декады августа показатель находился на уровне 6,84%. Он вырос только во вторую декаду августа с 6,83% до 6,86%. До этого, с первой декады марта, максимальная ставка снижалась после резкого роста с 8,59% до 20,51% на фоне повышения Центробанком ключевой ставки с 9,5% до 20%.

Для справки регулятор привел также действующие сейчас средние максимальные процентные ставки по вкладам по срокам привлечения средств: для депозитов до 90 дней она составила 5,9%; от 91 до 180 дней — 6,37%; от 181 дня до 1 года — 6,25%; на срок свыше 1 года — 6,83%.

В число банков, данные которых ЦБ использует для мониторинга ставок, входят Сбер, ВТБ, Тинькофф банк, Райффайзенбанк, Газпромбанк, Московский кредитный банк, Альфа-банк, Промсвязьбанк, Россельхозбанк и банк «ФК Открытие». ЦБ не учитывает ставки с капитализацией процентов, вклады с дополнительными условиями, а также вклады, срок которых разделен на периоды с различными ставками.

