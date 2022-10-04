Машиностроители Москвы поставили товаров более чем на 100 млрд рублей за восемь месяцев 2022 года - вице-мэр Ефимов

Машиностроительные предприятия Москвы увеличили производство и поставки продукции по итогам января-августа текущего года. Об этом сообщил вице-мэр Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«В Москве выпускают лифтовое и промышленное оборудование, конвейеры, насосные установки, системы вентиляции. За восемь месяцев этого года объем производства машиностроительной отрасли столицы увеличился на 28,4% по сравнению с январем – августом 2021 года. Объем товаров и услуг, поставленных предприятиями города заказчикам за указанный период, вырос на 23,9% и превысил 101 миллиард рублей», – сказал вице-мэр.

Рост показателей связан с системной поддержкой города, отметил Ефимов. В частности, за счет статуса промышленного комплекса четыре компании из сферы машиностроения платят налоги по льготным ставкам, а сэкономленные средства направляют на развитие производств.

«Сейчас машиностроительные предприятия Москвы переходят на отечественные материалы, что делает их более независимыми от зарубежных поставщиков. Продукция столичных компаний конкурентоспособна и востребована на российском рынке. Так, с начала этого года только выпуск оборудования и установок для фильтрования и очистки воздуха увеличился на 12,2%», – добавил руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский.

С этого года предприятия могут автоматически продлить действие специальных статусов, в том числе промышленного комплекса. Это позволяет производителям сохранить налоговые льготы без обязательного подтверждения соответствия установленным требованиям.

Помимо этого, Московский фонд поддержки промышленности и предпринимательства принимает заявки на получение льготных кредитов, ставка по которым составляет 3%, а максимальный размер кредита достигает 3 млрд рублей. Средства можно направить на приобретение оборудования, прав на результаты интеллектуальной деятельности и на создание или реконструкцию промышленной инфраструктуры на территории города.