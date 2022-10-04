Международный фестиваль ArsLonga пройдет в Москве на разных концертных площадках

В России в двадцать второй раз состоится Международный музыкальный фестиваль ArsLonga. Столичная программа будет представлена с 6 октября по 20 ноября сразу на нескольких концертных площадках, включая зал Зарядье и Большой зал консерватории; региональная программа продлится до апреля 2023 г. Фестиваль откроется 6 октября концертом в Большом зале консерватории: в исполнении Московского государственного симфонического оркестра под управлением Ивана Рудина прозвучит Первая симфония Иоганнеса Брамса, открывающая цикл «Брамс. Все симфонии». Всего в рамках фестиваля пройдет более 10 мероприятий – концерты, творческие встречи и мастер-классы с участием знаменитых музыкантов и профессоров ведущих музыкальных ВУЗов. Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.

Участников и гостей фестиваля приветствует министр культуры Российской Федерации Ольга Любимова:

– Этот замечательный проект помогает найти и поддержать талантливых исполнителей, а атмосфера события неизменно вдохновляет на творческий поиск и способствует раскрытию профессиональных качеств участников. Традиционно любители музыки смогут услышать выдающиеся классические произведения в исполнении ведущих российских коллективов, молодых музыкантов, студентов и аспирантов творческих ВУЗов страны, лауреатов международных конкурсов. Это прекрасный праздник высокого искусства, который не оставит никого равнодушным.

Мэр Москвы Сергей Собянин также комментирует открытие фестиваля:

– За минувшие годы фестиваль прочно занял место в ряду крупных культурных проектов Москвы, подарил москвичам и гостям столицы много прекрасных вечеров. Нынешний форум вновь порадует музыкальными шедеврами и высоким исполнительским мастерством. Убежден, что XXII Международный музыкальный фестиваль ArsLonga украсит московский осенний культурный сезон и откроет новые талантливые имена.

Центральным событием фестиваля ArsLonga в 2022 году станет исполнение всех симфоний Иоганнеса Брамса. Брамс – один из центральных представителей эпохи романтизма, именно он придал новый импульс развитию жанра симфонии, который со времен Бетховена утратил свою роль. Музыка Брамса воспевает свободу личности, нравственную стойкость, мужество, проникнута порывистостью, мятежностью, трепетным лиризмом. Серия концертов, посвященных симфоническому творчеству известного немецкого композитора, станет логическим продолжением исполненных в прошлом году девяти симфоний Людвига ван Бетховена, впервые за 30 лет прозвучавших в Москве в исполнении российского коллектива. Цикл «Брамс. Все симфонии» исполнят музыканты Московского государственного симфонического оркестра, за дирижерский пульт встанут художественный руководитель оркестра Иван Рудин, а также прославленные дирижеры Кристиан Кнапп (США) и Юстус Франтц (Германия). Также в концертах примет участие Академический хор РАМ имени Гнесиных.

Традиционно концертная программа фестиваля завершится в Большом концертном зале «Зарядье». В этом году ежегодный музыкальный марафон, как и основная программа, будет посвящен музыке Брамса. В рамках проекта #Брамсмарафон за один день будут исполнены все инструментальные концерты композитора. В этот день на сцену зала Зарядье совместно с Московским государственным симфоническим оркестром выйдут молодые звёзды классической музыки - Алексей Мельников, Юрий Фаворин, Азим Каримов и Гайк Казазян.

Помимо концертов, организаторы фестиваля подготовили обширную образовательную программу. Так, в артистическом центре YAMAHA пройдут бесплатные мастер-классы именитых музыкантов, профессоров творческих ВУЗов Москвы и Санкт-Петербурга.

Региональная программа XXII фестиваля открылась 22 марта 2022 года в Ямало-Ненецком автономном округе и продлится по апрель 2023. Среди регионов, участвующих в проекте, запланированы города Красноярского края, Калининградской и Новосибирской областей и др.

Преамбулой московской программы фестиваля станет проект Аd libitum, проводимый уже второй год подряд. Подобно тому, как предпремьерный показ нового спектакля в театре устраивается для узкого круга приглашенных гостей, Московский государственный симфонический оркестр под руководством Ивана Рудина в течение трех дней — 8, 15 и 22 сентября — исполнит все симфонии Иоганнеса Брамса для студентов и преподавателей Национального исследовательского технологического университета «МИСиС».

Художественный руководитель Международного музыкального фестиваля ArsLonga – Иван Рудин, российский пианист, педагог, дирижёр. С 2017 года художественный руководитель Московского государственного симфонического оркестра. Сотрудничал с такими музыкантами, как Юрий Башмет, Миша Майский, Наталия Гутман, Юстус Франтц, Маргарет Прайс, Александр Лазарев, Эдуард Бруннер, Владимир Крайнев и другие. Лауреат многочисленных международных конкурсов. В сентябре 2020 года стал обладателем премии Мэра Москвы в номинации «Музыкальное искусство» за создание проектов в рамках международного музыкального фестиваля ArsLonga — Бахмарафон и Рахманиновмарафон, а также симфонического спектакля «Мастер и Маргарита».