Мобилизация и бизнес: как предпринимателю сохранить свое дело

Первый вице-премьер Андрей Белоусов провел ряд совещаний для решения проблем бизнеса, возникших в ходе частичной мобилизации. Известно, что обсуждение началось после того, как главы «Деловой Россия», «Опоры России», Торгово-промышленной палаты и Корпорации МСП в конце прошлой недели направили премьер-министру Михаилу Мишустину письмо с рядом предложений относительно возможных способов поддержки отечественных предпринимателей и предприятий.

Сегодня официально было объявлено о том, что первый блок мер, которые будут запущены в ближайшее время, уже сформирован. «Определен перечень необходимых дополнительных мер для решения проблемных вопросов малого бизнеса и индивидуальных предпринимателей в связи с частичной мобилизацией. Они должны включаться в автоматическом или полуавтоматическом режиме. Важно сохранить рабочие места и производство, минимизировать издержки для бизнеса», — заявил Андрей Белоусов.

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Отсрочить, не штрафовать, приостановить и продлить

Так, совместно с депутатами Госдумы оперативно подготовлены поправки в законодательство, которые сохранят для военнослужащего, призванного для прохождения действительной военной службы, возможность оставаться собственником бизнеса.

Минфин совместно с Минэкономразвития и Корпорацией МСП находится в процессе разработки процедуры изменения или расторжения заключенных до мобилизации контрактов на поставку товаров, работ и услуг для государственных или муниципальных нужд, которые теперь нет возможности исполнить. Кстати, штрафные санкции применять в данном случае не предполагается.

Также Минфину и ФНС поручено обеспечить возможность переноса сроков предоставления деклараций, отчетности и уплаты налоговых и прочих платежей для попавших под мобилизацию бизнесменов, которые продолжат вести бизнес. Профильные ведомства подготовят проект поправок в законодательство и для введения отсрочки по уплате платежей МСП по кредитным договорам и договорам лизинга.

Еще одной мерой поддержки станет возможность приостановления или расторжения договоров аренды без штрафных санкций в том случае, если недвижимость взята в аренду у государства.

Согласно проекту правительственного постановления, готовящегося в недрах Минэкономразвития, в случае невозможности продления попавшими под мобилизацию предпринимателями лицензий, это будет делаться автоматически, практически так же, как во время пандемии коронавируса.

Кроме того, первый заместитель председателя кабмина поставил задачу всем федеральным органам исполнительной власти, предоставляющим поддержку бизнесу в форме грантов, провести инвентаризацию и внести изменения в соответствующие нормы для исключения штрафных санкций за нарушение условий предоставления поддержки, если нарушения связаны с мобилизацией предпринимателей и их сотрудников.

За первой волной мобилизации может последовать вторая

Данным пакетом правительство ограничиваться, очевидно, не намерено. Тем более, что у бизнеса были и другие просьбы. Впрочем, в полном объеме то, что предлагал большая бизнес-четверка, едва ли будет претворено в жизнь.

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В комментарии «Эксперту» старший партнер Консалтинговой компании «Дубинин и партнеры» Алексей Горелов рассказал, что в текущей ситуации бизнес пытается приспособиться ко всем изменениям ситуации в стране и в мире методом проб и ошибок. Однако, к примеру, делегирование полномочий третьим лицам для большинства компаний малого и среднего бизнеса — не подходящий вариант в данном случае.

«Здесь перспективы ошибочности ясны без всяких проб. Обычно в таких компаниях все держится на единственном организаторе, который может найти общий язык как с клиентами, так и с контролирующими органами. Поэтому трогать первых лиц компаний малого и среднего предпринимательства, однозначно, нельзя. Руководители компаний — это базис, вокруг которого выстраивается бизнес, и от свободы усмотрения здесь зависит очень многое», — считает он.

Эксперт напомнил, что во время пандемии бизнес освободили от проверок на 3 года, и эта мера дала свой результат. Но у коммерсантов так и не появилось достаточного «пространства для маневра». «Для полноценной активизации малого и среднего бизнеса нужно дать субсидированные кредиты под минимально возможные ставки — не более 2-3%», — добавил он.

Алексей Горелов при этом уверен, что обсуждать сокращение налогов в мобилизационном контексте не смысла. На такие шаги государство не пойдет, опасаясь уменьшения источника доходов. «Поэтому даже попытки внести изменения в структуру налогообложения или размера и взыскания взносов в соответствующие фонды, увы, бесполезно. Подобные инициативы изначально обречены на провал. Для компаний с большой долговой нагрузкой перед банками, налоговой, госфондами можно рассмотреть варианты рефинансирования под те же 2-3%, так как обнуление кредитов, и налоговых взносов породит только иждивенчество и создаст неравные условия конкуренции для участников рынка», — подчеркнул эксперт.

Также он уверен, что можно задействовать малый и средний бизнес в госзакупках, давая гарантированные заказы со значительным снижением требований к участникам таких закупок. Эти меры в совокупности, без принципиального изменения действующих законов, позволят бизнесу удержаться на плаву в условиях частичной мобилизации, предположил он.

В свою очередь экономист Александр Разуваев заметил, что СВО отражается на оборонном заказе, а он, в свою очередь, поддерживает российскую промышленность. Кроме того, эксперт уверен, что число ныне мобилизованных вряд ли окажет слишком большое влияние на экономику и на производство в целом. Тем не менее, если текущая волна призыва окажется не последней, то это будет уже более серьезным вызовом. Но бронь, например, для представителей промышленности продолжит существовать в любом случае.

«Я не думаю, что у нас будет тотальный призыв, так как это будет означать потерю всех экономических достижений последних 20 лет», — заметил он.

Эксперт напомнил, что главным образом кабмину стоит обратить внимание на сбережения населения и не скупать валюту, а поддерживать рынок акций и возможно, создать Федеральную фондовую корпорацию, которая бы принадлежала правительству. Это поможет поддержать ликвидность рынка и капитализацию, а также положительно скажется на бизнесе.

Между тем, во вторник стало известно, что Корпорация МСП учредила компанию «МСП Лизинг» с уставным капиталом около 6 млрд рублей. Приоритетом направлением ее деятельности будет льготный лизинг оборудования. Данный шаг должен помочь нарастить объем льготной лизинговой поддержки к 2025 году более, чем в 5 раз, считают в корпорации.