На Прогресс-сцене А.Джигарханяна Театра сатиры откроют сезон 7 октября

Первым показанным спектаклем станет комедия «Тетка Чарли». Сюжет этой постановки знаком всем до мелочей, тем не менее этот «авантюрный фарс с переодеваниями» постоянно привлекает все новых зрителей на Прогресс-сцену. Репертуар включает классическую комедию «Брак по-итальянски», спектакль, наполненный лирикой «Безымянная звезда», премьеру прошлого сезона с Ингой Оболдиной «30-го мая», любимые зрителями спектакли с Анатолием Котом «Трамвай «Желание» и «Кафе «Жизнь в розовом цвете» и многие другие постановки.

В новом сезоне, помимо основного репертуара, на Прогресс-сцене представят несколько премьер, как для взрослой аудитории, так и для маленьких зрителей.

В канун Нового года в Театре Сатиры стартует большое событие — Сказочный марафон Театра сатиры. Ежедневно на всех сценах театра будут идти увлекательные, музыкальные, смешные и добрые спектакли для детей и их родителей. «В прошлом году мы попробовали провести Новогодний марафон в Театре Джигарханяна. Получилось очень здорово. В этом году мы приняли решение масштабировать этот проект на все четыре сцены Театра сатиры», — сказал Сергей Газаров.

На Прогресс-cцене А.Джигарханяна в рамках новогоднего марафона будут представлены два спектакля: уже полюбившаяся зрителям новогодняя постановка по сказке Самуила Маршака «Двенадцать месяцев». И премьерная постановка режиссера Михаила Плутахина «Иван Семенов. Второгодник и второклассник» по мотивам книги Льва Давыдычева окунет зрителей в атмосферу яркого, хулиганского детства. Это спектакль о дружбе, взаимовыручке и бесконечной силе воображения. Он пропитан ароматом детства и беззаботных игр, поэтому понравится не только детям, но и взрослым. «Все воспитывают этого несчастного парня, заставляют учиться, но не может он сидеть на месте, и всё тут! В нем так много энергии, что приходится много бегать, прыгать, придумывать себе приключения и совершать необычные подвиги. И вот к нему приставляют девочку по имени Буксир и все меняется в жизни Вани Семенова», - рассказывает режиссер Михаил Плутахин.

В апреле 2023 года зрителей на Прогресс-сцене ждет еще одна премьерная постановка. Это спектакль «Крупа и Фантик» питерского режиссера Романа Габрия по пьесе, написанной режиссером по повести Евгении Мальчуженко в жанре «документальной дезинформации» о Надежде Крупской и Фанни Каплан.