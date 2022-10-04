Нефть готовится сыграть на стороне «быков»

Вчера на вечерней сессии активные покупки акций продолжились. Причем позитив наблюдался не только в России, но и в Штатах, где фондовые индексы выросли примерно на 2,5%. Удивительно, но никаких весомых причин для подъема биржевых индикаторов не было. Скорее всего, сказался фактор начала квартала, когда акции психологически покупать легче.

Сегодня настроения в мире продолжают улучшаться. Так на 1,2–1,6% растут американские фьючерсы, чуть больше прибавляет фондовая Европа. Нефть стоит более $89 за баррель.

Российские трейдеры начали день с умеренной фиксации прибыли. С утра большинство «голубых» фишек торгуются в красной зоне. По итогам первых полутора часов торгов Индекс Мосбиржи упал примерно на 0,7%, несмотря на вчерашний вечерний рост «голубых фишек», который в индикаторе не учитывался.

Наибольшие потери несут акции металлургов. Для этого сектора по-прежнему критическим является дорогой рубль, а также падение цен на их продукцию в условиях начинающейся мировой рецессии.

Продолжается технический отскок в сильно перепроданных на прошлой неделе акциях угольщиков «Распадская» и «Мечел». Покупать их на среднесрочную перспективу рискованно — до тех пор, пока не станет понятно, что возможный рост цен на уголь компенсирует компаниям повышение налоговой нагрузки.

В целом сегодняшние продажи не носят агрессивного характера: идет именно фиксация части заработанной вчера прибыли. Причем, в течение дня ситуация вполне может «набычиться». Вчера Индекс Мосбиржи уверенно закрепился выше технического сопротивления 2000 пунктов: теперь ему открыта дорога к следующей преграде 2200 пунктов, а отметка 2000 станет поддержкой.

Не исключен и дальнейший рост нефти с уходом выше $90 — как из-за общего улучшения инвестиционных настроений в мире, так и в ожидании завтрашних решений мониторингового комитета ОПЕК+. Базовым сценарием является снижение квоты добычи картеля на 0,5–1 млн баррелей в сутки, но сегодня появились слухи, что ОПЕК+ может пойти и на более жесткие меры, тем самым показав, что нефть дешевле $90 картель не устраивает.

При таком сценарии некоторые аналитики рекомендуют обратить внимание на «Лукойл», который вчера сильно отстал от «Роснефти» и от которого по-прежнему ждут объявления о выплате промежуточных дивидендов.

Между тем, в пятницу последний день с дивидендами будет торговаться «Газпром». Однако спроса на 24-процентную дивидендную доходность акций газовой монополии нет. Как и вчера, акции «Газпрома» выглядят намного хуже рынка, снижаясь с утра более чем на 2,5%.

На валютном рынке сегодня вновь повышенная активность. Рано утром доллар пытался подняться выше 59 рублей, однако с выходом в 10:00 мск на торги крупных игроков российская валюта начала укрепляться.

При этом рубль резко дешевеет к евро после вчерашнего аномального падения последнего на 5,5%. Сейчас курс евро к рублю близок к «правильному» значению, определяемому динамикой пары евро–доллар на мировом валютном рынке.