Нобелевскую премию по физике присудили за исследования в области квантовой механики

Лауреатами Нобелевской премии по физике в этом году стали француз Ален Аспе, американец Джон Клаузер и австриец Антон Цайлингер.

Как сообщается на сайте Нобелевского комитета, премия присуждена за «эксперименты с запутанными фотонами, исследование нарушений неравенств Белла и работы по квантовой информатике». Уточняется, что деятельность ученых затрагивает запутанные квантовые состояния, при которых разделенные частицы ведут себя как единое целое. Эти исследования открывают путь для разработки новых технологий, основанных на квантовой информации.

Исследователи получили 10 млн крон (около $900 тыс.), они разделят вознаграждение поровну.

В четверг, 5 октября станет известно имя лауреата Нобелевской премии по химии, 6 октября — по литературе, 10 октября — по экономике. Лауреата Нобелевской премии мира объявят 7 октября.