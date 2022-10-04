ООН предупреждает, что планета стоит на краю рецессии

Потенциальное замедление развития глобальной экономики может причинить больше вреда, чем финансовый кризис 2008 года и коронавирусная пандемия, говорится в отчете Конференции ООН по торговле и развитию (UNCTAD) за 2022 год.

«У нас еще есть время отойти от края рецессии,- считает генеральный секретарь UNCTAD Ребека Гринспан.- Нет ничего неизбежного. Мы должны изменить курс. Мы призываем к более прагматичной стратегии, в которой объединятся контроль над ценами, непредвиденные налоги, антимонопольные меры и более жесткий контроль над спекуляциями сырьем».

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От рецессии пострадают все континенты и регионы, пишут авторы отчета, но наибольшая опасность угрожает развивающимся странам, многие из которых находятся в шаге от дефолтов по долгам. Прогноз UNCTAD для Азии неутешителен. Подъем учетной ставки в США приведет к тому, что развивающиеся страны в Азии, включая Китай, не досчитаются приблизительно 360 млрд доходов. К этому следует также добавить, что чистый приток капитала в развивающиеся страны стал отрицательным. Фактически получается, что развивающиеся страны финансируют развитые государства, а не наоборот.

Что касается учетной ставки, то подъем ее центробанками развитых стран больнее всего бьет по самым бедным и слабым странам планеты, подчеркивает CNBC. Достаточно сказать, что в этом году валюты почти 90 развивающихся стран ослабли по отношению к американскому доллару.

В странах Восточной и Юго-Восточной Азии в этом году экономический рост ожидается ниже среднего за пять лет, предшествовавших пандемии. В 2022 г. рост экономики Восточной Азии составит по прогнозам 3,3%, т.е. будет вдвое ниже прошлогоднего (6,5%).

Ситуацию для региона осложняет рост стоимости импорта, снижение глобального спроса на экспортные товары, а также резкое замедление развития Китая.

Растут долги азиатских стран, особенно стран на юге и западе континента. В Шри Ланке, например, летом произошел дефолт по долгам; в глубокой долговой яме остается Афганистан, Турции и Пакистану угрожает рост процентных ставок по гособлигациям. В Пакистане ко всем общим бедам добавилось и очень сильное и разрушительное наводнение. Не удивительно, что в этой стране стремительно увеличивается госдолг и с такой же скоростью снижаются валютные резервы.

Мрачные прогнозы UNCTAD подтверждаются расчетами крупнейшей в Европе консалтинговой компании Capital Economics. Например, глобальный индекс менеджеров по закупкам PMI, характеризующий экономическую активность, показывает, что многие отрасли глобальной экономики значительно ослабли и что ситуация еще больше ухудшится в предстоящие месяцы под воздействием инфляции и подъема учетных ставок.

И все же не все так плохо. К примеру, по словам главного экономиста Capital Саймона МакАдама, резервные мощности помогут уменьшить различные дефициты в глобальных масштабах и снизить давление на цены.

В UNCTAD считают, что самый большой вред глобальной экономике наносят повсеместно применяемое сейчас повышение учетной ставки.

«Концентрация усилий только на монетарной политике без решения проблем с поставками в торговле, энергетике и на продовольственном рынке может усилить кризис уровня жизни»,- предупреждает UNCTAD.

Ооновская организация предлагает повышать зарплаты и продолжать энергично создавать новые рабочие места. Необходимо наращивать инвестиции в экономику и социальную инфраструктуру для того, чтобы повышать занятость, поднимать производительность, улучшать эффективность в энергетике и уменьшать выбросы парниковых газов.

Правительствам, уверены в UNCTAD, следует заняться налоговыми реформами, уделяя больше внимания налогообложению богатых людей и непредвиденным налогам, уменьшению сокращений регрессивных налогов, борьбе с уловками в налоговом законодательстве, с налоговыми гаванями и уклонением от уплаты налогов как компаниями, так и физическими лицами.