ОПЕК+ наносит удар по Байдену

5 октября в Вене состоится очень важная встреча участников соглашения ОПЕК+, которая впервые за два года пройдет в очном формате. На ней ожидается принятие решения о сокращении добычи нефти 26 участниками соглашения. Размер сокращения - главная интрига. Последние недели говорили о снижении добычи более чем на миллион баррелей в день. Однако накануне встречи заговорили и о более крупном сокращении. Не исключено, что снижение составит 2 млн бар./д.

В Белом доме сейчас царит легкая паника. Дело в том, что такое существенное снижение добычи приведет к повышению цен не только на нефть, что, естественно, является главной задачей нефтедобывающих стран и что само по себе уже неприятно для Америки, но и на газ. Также считается, что рост цен на нефть даст новый импульс инфляции.

Снижение добычи, причем, такое значительное, несомненно является еще и очередным провалом Соединенных Штатов на Ближнем Востоке. Вашингтон, напомним, прилагает последние месяцы титанические усилия, чтобы убедить Саудовскую Аравию и других членов ОПЕК не сокращать, а наращивать добычу нефти.

В июле США пятый раз в этом году распечатали свой стратегический нефтяной резерв (SPR), чтобы сохранять цены на энергию на приемлемом уровне. В июле президент Байден даже летал в КСА, но сумел добиться лишь очень скромного увеличения добычи на 100 тыс. бар./д., больше похожего на подачку, чем помощь.

Вопрос имеет даже не столько экономическое, сколько политическое значение. Всему виной промежуточные выборы в Конгресс в ноябре, на которых развернется очень упорная борьба. Причем, шансы республиканцев многие эксперты оценивают выше, чем у демократов. Республиканцы, как нетрудно догадаться, сфокусируют на инфляции и экономике. И с тем, и с другим у администрации Байдена большие проблемы. Поэтому новый скачок цен на американских автозаправках президенту Байдену и демократам сейчас не нужен.

SPR, созданный Конгрессом в 1975 году в ответ на нефтяное эмбарго арабских стран, всегда имел геополитическое значение в отношениях между США и арабскими государствами. Однако попытки Байдена показать ОПЕК, что Америка сама может контролировать цены на нефтяных рынках, особых успехов не имели и не смогут иметь в будущее. Размеры SPR не настолько велики, чтобы долго поддерживать цены на низком уровне.

Цены на нефть последние три месяца снижаются: в июне баррель стоит 120 долларов, а сейчас – немногим более 80. Скорее всего, это происходит из-за страхов перед глобальной рецессией.

The Hill пишет, ссылаясь на свои источники, что решение о снижении добычи участниками соглашения ОПЕК+ свидетельствует о дальнейшем ухудшении отношений между КСА и США и о дальнейшей потере авторитета Вашингтона в регионе. Говорят также, что в Эр-Рияде склонны рассматривать энергетическую повестку в контексте конфликта с Вашингтоном. Причем, считают, что такая ситуация продлится достаточно долго.

ОПЕК хочет вернуть себе значительно утраченный в последние годы контроль за глобальной добычей нефти. Предстоящее в среду решение как раз, что называется, из этой оперы, потому что помогает саудитам и их союзникам укрепить свои влияние и авторитет на нефтяных рынках.

По мнению Бена Кахилла из Центра стратегических и международных исследований (CSIS), решение Эр-Рияда о снижении добычи не должно никого удивлять. ОПЕК+ сейчас особенно сильно беспокоит снижение спроса на нефть, вызванное опасениями глобальной рецессии.

«Думаю, они (ОПЕК+) посылают рынку сигнал, что хотят сохранить контроль над нарративом»,- объясняет Кахилл мотивы действий нефтедобывающих стран.

ОПЕК также волнует сильный доллар, оказывающий негативное давление на многие валюты и снижающий доходы стран, торгующих со США. Арабы, кстати, обвиняют в сильном долларе ФРС и его руководство, которые уже несколько месяцев агрессивно поднимают учетную ставку.

Укрепление американского доллара, говорится в исследовании ОПЕК, привело в первой половине года к росту стоимости импорта экономик с национальными валютами.