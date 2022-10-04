Песков оценил идеи Илона Маска по выходу из украинского кризиса

Ряд идей американского миллиардера Илона Маска по текущей ситуации на Украине заслуживают внимания, однако их реализацию в настоящий момент делает невозможной позиция Киева.

Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает «Интерфакс».

Накануне, 3 октября, основатель Tesla и SpaceX сформулировал свое видение возможного выхода из украинского кризиса. Среди прочего бизнесмен предложил сохранить Крым в составе России и обеспечить нейтральный статус Украины.

«Мы, конечно, заметили, что эта инициатива Маска не дала "спать" многим в Европе, многим на Украине, в Польше и так далее, в прибалтийских республиках, в первую очередь — не дала спать ботам, которые так активно принимали участие в голосовании. На самом деле это весьма позитивно, что такой человек, как Илон Маск, ищет пути мирного выхода из ситуации», — отметил пресс-секретарь президента РФ.

Песков указал на то, что в отличие от многих дипломатов, Маск пытается искать пути для достижения мира. «А достижение мира без выполнения условий России совершенно невозможно. Там многие идеи заслуживают внимания», — уточнил представитель Кремля.

Говоря о предложении Маска провести повторные референдумы в четырех регионах, выразивших желание войти в состав РФ, пресс-секретарь российского лидера подчеркнул, что их жители уже высказали свое мнение. «И здесь ничего другого быть не может. Сегодня президент подпишет указы, и это станет территорией Российской Федерации», — сказал Дмитрий Песков.

Он добавил, что все конструктивные идеи «разбиваются» о такие решения, как сегодняшний указ Владимира Зеленского о невозможности каких-либо переговоров с российским коллегой Владимиром Путиным.