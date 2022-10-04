Правительство скорректировало структуру управления экономикой

Председатель правительства Михаил Мишустин расширил полномочия комиссии по повышению устойчивости российской экономики. Как указано в сообщении на сайте кабмина, теперь она на постоянной основе будет заниматься выработкой оперативных социально-экономических мер в условиях частичной мобилизации, а также рассмотрением вопросов, связанных с обеспечением непрерывной работы предприятий в важнейших отраслях.

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Штаб всему голова

В рамках данной работы главам федеральных органов власти по поручению Михаила Мишустина предстоит сформировать возглавляемые на уровне не ниже заместителя руководителя оперативные штабы по обеспечению устойчивости работы предприятий в курируемых отраслях. В свою очередь Минэкономразвития, Минфин, Минсельхоз, Минтруд и Федеральная налоговая служба должны создать штаб, который будет заниматься вопросами поддержания устойчивой работы субъектов малого и среднего бизнеса. В него также войдут представители заинтересованных федеральных органов власти и общественных объединений.

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Таким образом, работа будет выстроена в формате, который уже использовался правительством для выработки плана первоочередных действий по восстановлению экономики, указали в кабмине. Предложения, направленные на обеспечение устойчивой работы предприятий, а также поддержания деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства, будут рассматриваться оперативными штабами.

После этого они будут выноситься на рассмотрение подкомиссии по повышению устойчивости финансового сектора и отдельных отраслей экономики, которой руководит первый вице-премьер Андрей Белоусов, а далее утверждаться правительственной комиссией, возглавляемой лично Михаилом Мишустиным.

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Как отметил в комментарии «Эксперту» заместитель генерального директора консалтингового агентства GR Group Ярослав Авилов, подкомиссия по повышению устойчивости финансового сектора и отдельных отраслей экономики, которая будет промежуточным звеном в этой системе управления, действует с марта 2022 года и показала свою эффективность в регулировании финансового рынка совместно с ЦБ РФ.

Опыт этой подкомиссии будет распространен на все отрасли экономики. В первую очередь, это важно для промышленности, транспорта и энергетики, которые в условиях частичной мобилизации будут нести повышенную нагрузку в связи с оттоком кадров, полагает эксперт.

Впрочем, есть и те, кто настроен по отношению к нововведениям скептически. «Комиссия — это, конечно, звучит гордо, но на практике она является временным органом для решения какой-либо локальной задачи, требующей межведомственного взаимодействия, — заявил “Эксперту” независимый аналитик, автор telegram-канала Angry Bonds Дмитрий Адамидов. — Полномочия её довольно ограничены. Скорее всего, все ограничится разработкой ряда второстепенных мер по поддержке МСП, которые потом Минфин, Минтруд, ФАС и ФНС доведут до маразма и сделают неработоспособными. А если не справятся они, то подключатся региональные власти».

Данный пессимизм, как пояснил эксперт, обусловлен очень простыми соображениями: менять существующую бюрократическую систему следует сверху донизу. И начинать следует с «расчистки» федерального законодательства и ключевых процедур. Без этого любые благие начинания и инициативы будут вязнуть в необходимости долгой и мучительной донастройки нормативной документации, актуальность которой пропадает, пока идут процессы согласования и переделки.

Нужны эксперты из разных отраслей

Идея правительства поддержать малый средний бизнес во многих отраслях, безусловно, сама по себе положительна, возражает предыдущему эксперту партнер финтех-компании «ЕваБета Россия» Сергей Григорян. Более того, по его мнению, такая поддержка просто необходима, так как в условиях частичной мобилизации бизнес сталкивается с кадровыми потерями и перспективой остановки дела.

Особенно это критично для сектора МСП, считает эксперт. Да, пока что непонятно, чем конкретно будет заниматься создаваемый штаб. Главный вопрос, который больше всего волнует сейчас бизнес — возможность предоставления брони от частичной мобилизации. Каким-то отраслям удалось обеспечить бронь для своих сотрудников, в первую очередь это IT-компании, работники СМИ и другие, но вопрос продолжает оставаться открытым. Пока что бронь выдается сроком на 12 месяцев, но ее можно будет продлить. Сергей Григорян уверен, что одной из задач штаба будет как раз решение подобных вопросов.

Как отметил аналитик в беседе с корреспондентом «Эксперта», в малых предприятиях отсутствие даже одного ключевого сотрудника может привести к остановке бизнеса. Соответственно, необходимо выработать критерии, по которым для ключевых сотрудников, вне зависимости от их специальности, предоставляется бронь.

Также бизнес просит поддержки со стороны государства для обеспечения социальных гарантий для своих работников. Например, в ситуации, если индивидуальный предприниматель будет призван и ему не на кого будет оставить бизнес, он будет вынужден его закрыть. Согласно закону, если у него имеются сотрудники, в связи с ликвидацией предприятия он должен будет выплатить им компенсации, закрепленные Трудовым кодексом РФ.

Далеко не все имеют такую возможность, и здесь, считает Сергей Григорян, как раз могло бы подключиться государство, которое исполнит социальные обязательства перед сотрудниками. Также было бы логично освободить компании, помогающие своим мобилизованным сотрудникам, от страховых взносов. Скорее все в задачи штаба будет входить отбор структур МСП, которые нуждаются в помощи. Возможно, она будет адресной, а не массовой.

Определенная польза от обсуждаемого нововведения будет, так как это своего рода площадка для высказывания мнений, подтвердил «Эксперту» основатель и СЕО консалтинговой группы vvCube Вадим Ткаченко. Желательно, чтобы в новую структуру вошли эксперты, специалисты и представители бизнеса из разных отраслей. Если в текущей ситуации оперативно не решить ряд вопросов по внесению изменений, в том числе на законодательном уровне, это будет тормозить развитие всей экономики.

Соответственно, речь в данном контексте может идти о вопросах и финансовой поддержки, и законодательной, и во многих других областях. Решать их правительство будет с помощью создаваемого механизма и с привлечением разных сегментов бизнеса.