Продажи автомобилей Lada увеличились более чем на 20%

Российский концерн «АвтоВАЗ» в прошлом месяце увеличил продажи автомобилей Lada на отечественном рынке по сравнению с сентябрем 2021 года на 20,1%.

В сентябре в РФ было реализовано 20 641 этих машин, сообщает пресс-служба автопроизводителя. По сравнению с августом продажи Lada в России выросли на 14,1%, рассказали также в компании.

По словам президента «АвтоВАЗа» Максима Соколова, рост показателей говорит о высокой эффективности госпрограмм льготного автокредитования. «Сегодня более 60% розничных продаж осуществляются с использованием этих инструментов», — отметил он.

В середине июня «АвтоВАЗ» возобновил после простоя продажи Lada Granta, к середине июля вновь начались продажи Lada Niva Legend, в конце августа — продажи Lada Niva Travel.

В настоящий момент «АвтоВАЗ» оправился от ухода западных партнеров и возвращается к привычному режиму работы. Это говорит не только о том, что компании удалось найти недостающие комплектующие для производства своих авто, но и о том, что в России действительно ждут отечественные машины и готовы их покупать.

По мнению экспертов рынка, решение «АвтоВАЗа» увеличить выпуск машин кажется логичным: спрос на автомобили компании в условиях дефицита, вероятнее всего, продолжит расти и далее. Тем не менее аналитики подчеркивают, что высокие цены на некоторые модели «АвтоВАЗ», в частности, Lada Vesta, могут оттолкнуть часть покупателей.