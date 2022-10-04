Производственная инфляция в еврозоне рекордно выросла

Индекс цен производителей PPI (Producer Price Index) в августе 2022 года вырос в еврозоне на 5% по отношению к предыдущему месяцу, свидетельствуют данные Евростата. Темпы его роста увеличились по сравнению с июлем, когда он прибавил 4%.

В годовом выражении производственная инфляция в валютном блоке из 19 стран подскочила до 43,3%. Это максимальные цифры за всю историю подсчета этого показателя.

В то же время в ЕС, куда входят 27 государств, цены производителей в августе выросли на 4,9% после повышения на 3,7% в июле. В годовом выражении производственная инфляция здесь достигла 43%.

Наибольший рост индекса PPI за месяц был зафиксирован в Ирландии (28,4%), Болгарии (12,5%) и Венгрии (10,6%). Снизился он лишь в Люксембурге (-1,8%), Португалии (-0,6%) и Чехии (-0,1%).

В годовом же выражении цены производителей выросли во всех странах ЕС. Самая высокая промышленная инфляция зафиксирована в Ирландии (97,4%), Румынии (70,9%) и Болгарии (68,3%).