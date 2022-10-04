Путин наградил президента Таджикистана орденом «За заслуги перед Отечеством» III степени

Владимир Путин наградил президента Таджикистана Эмомали Рахмона российским орденом «За заслуги перед Отечеством» III степени.

Указ президента РФ опубликован 4 октября на официальном портале правовой информации.

«За большой личный вклад в укрепление отношений стратегического партнерства и союзничества между РФ и Республикой Таджикистан, а также в обеспечение региональной стабильности и безопасности наградить орденом "За заслуги перед Отечеством" III степени Рахмона Эмомали — президента Республики Таджикистан», — говорится в документе.

В среду, 5 октября, Рахмону исполняется 70 лет. В 2017 году президент Таджикистана был также награжден орденом Александра Невского за большой личный вклад в укрепление двусторонних отношений и сотрудничества двух стран, отмечает ТАСС.