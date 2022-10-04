Российские банки начали устанавливать банкоматы московского производителя

Отечественные банкоматы с функцией рециркуляции наличных, которую разработала московская компания «САГА», начнут устанавливать в коммерческих банках. Компания выиграла тендер на поставку оборудования, объявленный МТС-Банком. Об этом сообщил 3 октября руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики столицы Владислав Овчинский.

«В середине сентября 2022 года столичная корпорация выиграла конкурс МТС-Банка на поставку банкоматов в течение двух лет. Устройства с функцией рециркуляции наличных будут работать на российском программном обеспечении партнеров «САГА». Договор предусматривает также тестирование и полное сервисное обслуживание аппаратов. Ранее этот банкомат был внесен в реестр отечественного оборудования Минпромторга России», — рассказал Владислав Овчинский.

По его словам, производственные мощности предприятия составляют 25 тыс. таких банкоматов в год. С помощью новой разработки кредитные учреждения снизят зависимость от иностранных поставщиков, а также улучшат качество и скорость обслуживания клиентов. Они также получат возможность переоборудовать свои банкоматы с учетом инструкций и требований ЦБ и правительства России.

«Заключенный контракт свидетельствует об интересе частных банковских структур», — сказал генеральный директор АО «САГА Технологии» Андрей Жолобов. Он добавил, что у компании уже есть позитивный опыт работы с МТС-Банком: в 2019 году она поставляла кредитной организации банкоматы и терминалы самообслуживания на базе модельного ряда устройств S-200.