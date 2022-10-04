S&P 500 вырос на дурных новостях

Вчерашний день – один из лучших в истории стартов американского фондового рынка в четвертом квартале. По расчетам Bloomberg, после 1930 года лишь дважды по итогам первых торгов октября S&P 500 показывал результат выше, чем в этот понедельник.

Он вырос на 2,59%. Схожие результаты показали и другие индексы: Dow Jones Industrial Average прибавил 2,66%, а Nasdaq Composite – 2,27%. Подъем вообще был очень равномерным: выросли все 11 секторов индекса широкого рынка – закончили день в плюсе 97% акций из числа входящих в его состав.

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Но это неудивительно после того как по итогам девяти месяцев этого года S&P 500 показал результат, вошедший в тройку худших после 1931-го. Предыдущий месяц оказался для S&P 500 худшим с марта 2020 года. Это был самый плохой для него сентябрь за двадцать лет.

Так что отскок перепроданных акций напрашивался. Медвежьи рынки не двигаются по прямой, а в последние три недели падение шло быстро и монотонно, прерываясь не более чем на день. Потери S&P 500 от закрытия 12 сентября до окончания месяца составили 13%. Тут можно было ждать и настоящего «медвежьего ралли».

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«Рынок перепродан, и настроения крайне негативные, поэтому резкий отскок может произойти в любое время, – писал накануне главный рыночный стратег Miller Tabak + Co Мэтт Мэли. – Однако мы увидим еще более низкие минимумы, прежде чем будет достигнуто окончательное ‘дно’ этого медвежьего рынка. <…> оценка рынка акций еще не вполне соответствует условиям рецессии».

Поводом для отскока стали вчера данные о том, что производственная активность в США росла самыми низкими темпами почти за 2,5 года. «Трейдеры считают, что плохие новости для экономики — это хорошие новости для фондового рынка», — пояснял Reuters рыночный аналитик Equiti Capital Дэвид Мэдден.

Сразу же, ровно как и при мощнейшем «медвежьем ралли» этим летом, пошли разговоры, что раз экономика замедляется, то и инфляционное давление снижается. Риски же для финансовой стабильности увеличиваются. Стресс на рынках из-за резкого повышения ставок, сокращения баланса ФРС, взлета доллара и сопутствующих процессов нарастает. Заговорили о том, что Федрезерв рассмотрит возможность прекращения ужесточения денежно-кредитной политики после очередного повышения ставки в ноябре.

Чиновники продолжают твердить, что никакого «голубиного разворота» ждать не надо, но в решимости регулятора рынки вновь сомневаются. Банк Англии продемонстрировал, как быстро можно переобуться в воздухе, если под ударом оказались, например, пенсионные фонды. Вчерашние новости из Великобритании, где министр финансов отказался от идеи снизить налоги на самые высокие доходы, лишь поддержали эти настроения. Спровоцированное этим снижение доходностей облигаций по всему миру только подстегнуло рост акций.

«Инвесторы начинают сомневаться в том, что центральные банки мира будут продолжать агрессивно бороться с инфляцией, когда риски для финансовой стабильности растут, — говорил вчера Bloomberg старший рыночный аналитик Oanda Эд Мойя. – Слишком рано ожидать разворота политики ФРС, но последние события на рынках казначейских облигаций свидетельствуют: трейдеры все больше уверяются в том, что замедление глобального роста начинает снижать ценовое давление».

Основным индексам удалось вырасти даже перед лицом проблем Credit Suisse, которую уже начали сравнивать с Lehman Brothers в кризис в 2008 года. Не помешал им и обвал на 8,6% акций Tesla на фоне разочаровывающих данных о поставках электромобилей.

Одной из причин было покрытие «шортов». Их скопилось немало. Так, у хедж-фондов, отслеживаемых Morgan Stanley, чистый левередж (длинная позиция минус короткая) на прошлой неделе достиг 13-летнего минимума. Это мощное топливо для «медвежьего ралли», но оно не подходит для долгосрочного роста. «Случилось ралли облегчения, — говорил вчера CNBC главный инвестиционный директор Global X ETF Джон Майер. – Но не думаю, что один день изменит всю историю».

