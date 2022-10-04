Совет Федерации ратифицировал договоры о принятии в состав России четырех новых субъектов

Российские сенаторы ратифицировали договоры с Донецкой, Луганской народными республиками, а также Херсонской и Запорожской областями об их присоединению к РФ.

Об этом 4 октября сообщает пресс-служба верхней палаты российского парламента.

Совет Федерации проголосовал за решение о вступлении регионов в состав России на пленарном заседании. На рассмотрении вопросов о ратификации присутствовали представители руководства ДНР и ЛНР, Херсонской и Запорожской областей; документы представил глава МИД РФ Сергей Лавров.

Перед сенаторами выступил председатель Комитета СФ по международным делам Григорий Карасин. «Народы Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской и Херсонской областей в ходе состоявшихся референдумов реализовали свое право на самоопределение. Оно прямо закреплено в Статье 1 Устава Организации Объединенных Наций. Люди приняли историческое решение о воссоединении с Россией. Этому предшествовали 8 лет тяжелейших испытаний», — цитирует Карасина пресс-служба Совфеда.

Договоры предусматривают, что пределы территорий ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей определяются границами на день их образования и день принятия в Россию. Границы этих регионов, сопряженные с территорией иностранного государства, являются государственными границами РФ. Со дня принятия в состав России граждане Украины и лица без гражданства, постоянно проживающие на тот день на территории субъектов, признаются гражданами РФ. Исключение составляют лица, которые в течение ближайшего месяца заявят о своем желании сохранить имеющееся у них и (или) их несовершеннолетних детей иное гражданство либо остаться лицами без гражданства.

Государственным языком ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей провозглашается русский язык. Всем народам, проживающим на территории четырех регионов, дается при этом право на сохранение родного языка и создание условий для его изучения и развития.

До 1 января 2026 года в новых субъектах будет действовать переходный период. Выборы в законодательные органы регионов состоятся во второе воскресенье сентября 2023 года.