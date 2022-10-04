США не будут применять вторичные санкции при введении потолка цен на нефть из России

Вашингтон не собирается использовать вторичные санкции в отношении покупателей российской нефти в других странах по цене выше предельной. Также рестрикции не будут применяться против иностранных поставщиков услуг для таких закупок.

Об этом рассказала директор Управления по контролю за иностранными активами (OFAC, подразделение Министерства финансов США) Андреа Гакки, передает РБК.

Как сообщается, Минфин США ожидает, что американские провайдеры услуг, таких как транспортировка, страхование и торговое финансирование, будут участвовать в сделках, соответствующих ценовому потолку. Наказывать провайдеров за пределами юрисдикции США не планируется.

«Мы не собираемся играть в игру "ага, попался!" Мы не будем никого наказывать, кроме случаев преднамеренного обхода санкций или сознательного участия в существенной транзакции [по закупке российской нефти по цене выше предельной]», — цитирует агентство американскую чиновницу.

Ранее страны G7 согласовали потолок цен на российскую нефть, однако его уровень пока не определен. В сентябре сенаторы США внесли законопроект, предполагающий введение вторичных санкций против компаний из других стран за содействие покупкам российской нефти компаниями из третьих стран по цене выше предельной. Евросоюз ввел на российскую нефть эмбарго, которое вступит в силу 5 декабря. Также в ЕС обсуждают возможность введения потолка цен на нефть из России,