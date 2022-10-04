Цена на нефть взлетела на слухах о планах ОПЕК+

Цены на нефть нашли «дно» 26 сентября, когда Brent падала до $82,44, и с тех пор растут. Одна из причин — ожидание встречи ОПЕК+, предстоящей завтра в Вене, где могут принять решение о сокращении добычи. И сегодня весь день на рынок поступали «утечки» о том, какие цифры будут обсуждаться.

Сначала Reuters удивило рынок сообщением со ссылкой на источники в ОПЕК+, что есть предложение сократить добычу «более чем на один миллион баррелей в сутки». Это стало бы самым большим урезанием за все время после начала пандемии. И котировки Brent подскочили более чем на 2%, превысив $90 за баррель.

«Такое решение трудно было бы обосновать фундаментально, поскольку рынок нефти страдает от всего, кроме профицита», — заявил Reuters глава экономического отдела Julius Baer Норберт Рукер.

Но затем Bloomberg сообщил, что ОПЕК+ рассматривает возможность сокращения добычи на 2 млн баррелей в сутки. И взлет котировок нефти продолжился.

В результате Brent подорожала на 4,04% и достигли $92,4 за баррель. Это ее максимальная цена с 22 сентября.