2 октября 2022 года, в канун дня рождения Сергея Есенина, в Центральном Доме Литераторов состоялась торжественная церемония вручения ежегодной литературной премия «Русь моя». Вручение проходило при поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Литературная премия имени Сергея Есенина «Русь моя» учреждена Российским союзом писателей в 2015 году в ознаменование 120-летнего юбилея поэта. Благодаря этой премии найдено немало талантливых авторов, которые, отталкиваясь от основных тем творчества Сергея Есенина, в поэтических виршах рассказывают о современном человеке, о его внутреннем мире. На конкурс принимаются произведения, стилистически или по духу созвучные его поэзии.

Лауреатами престижной литературной премии в номинация «Стихи» стали:

Виктор Щепетков - I премия

Екатерина Юргель - II премия

Михаил Гуцериев - III премия.



В жюри премии входят деятели культуры и искусства, чья деятельность связана с творческим наследием поэта Сергея Есенина.