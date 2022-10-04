В Кремле прокомментировали отказ Киева от переговоров с Владимиром Путиным

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что указ лидера Украины Владимира Зеленского, который утверждает решение Совета нацбезопасности и обороны страны об отказе от переговоров с Россией при Владимире Путине, создал ситуацию, при которой Москве остается рассчитывать либо на изменение позиции нынешнего главы государства, либо на приход другого президента Украины.

«Будем теперь ждать либо изменения позиции нынешнего президента, либо уже дождемся будущего президента Украины, который изменит свои позиции в интересах украинского народа», — цитирует пресс-секретаря «Интерфакс».

Представитель Кремля напомнил, что Москва «с самого начала до военной операции была сторонницей того, чтобы достижение условий, которые выдвигала российская сторона, обеспечивалось мирными, дипломатическими, переговорными средствами».

На вопрос журналистов о том, может ли теперь спецоперация закончиться принятием какого-либо документа без участия Киева, Дмитрий Песков ответил отрицательно. «Нет. Чтобы вести переговоры, нужны две стороны», — заявил он.